Немеренко о деньгах родителей, найденных Макидоном: Сказка о Буратино в моде.

В посте, опубликованном в социальных сетях, она сравнила ситуацию со знаменитой историей Буратино и «Страны дураков», передает omniapres.md

«Все знают приключения Буратино. И как он оказался в Стране дураков, и как Базилио и Алиса убедили его закопать свои монеты», — написала Ала Немеренко.

Бывший министр продолжила в язвительном тоне, предположив, что подобные объяснения больше не удивляют общественное мнение: «Проходят годы, но в нашей стране история Буратино и зарытых монет в моде. Очень хорошо умеют обманывать людей».

Кроме того, Немеренко также раскритиковала тот факт, что подобные объяснения могут быть приняты в ходе оценки неподкупности.

«Мы достигли вершины глупости и лицемерия – „зарытые“ монеты существуют и даже попадают в декларации прокуроров о неподкупности», – добавила она.

Бывший министр также выступила с резким посланием в адрес судебной системы: «Стоит ли удивляться тому, что все эти мошенники, коррумпированные люди и воры гордо разгуливают на свободе и смеются над нами?».

Реакция последовала после того, как в публичном пространстве появились подробности из отчета Комиссии по проверке декларации об имуществе Александру Макидона. Согласно документу, он заявил, что около 75 тысяч евро были найдены в пристройке к дому его родителей, спрятанные за винными бочками.