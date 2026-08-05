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moldova1.md logomoldova1
5 Августа 2026, 16:30
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Молдова привлечет немецкого эксперта для защиты домена «.md» в международном споре

Правительство Республики Молдова выделит 75 тысяч евро независимому специалисту из Германии для защиты интересов страны в международном споре, связанном с управлением национальным интернет-доменом «.md».

Молдова привлечет немецкого эксперта для защиты домена «.md» в международном споре.
Молдова привлечет немецкого эксперта для защиты домена «.md» в международном споре.

Решение о финансировании было принято 5 августа на заседании Кабинета министров. Власти заявляют, что участие эксперта необходимо для подготовки технической позиции Молдовы в арбитражном разбирательстве, передает moldova1.md

«У нас есть международный спор, связанный с управлением цифровым доменом. Мы хотим защитить интересы Республики Молдова и ответить на технические аргументы, представленные в этом процессе. Домен .md — это одна из цифровых идентичностей государства, и мы должны его защищать», — заявил премьер-министр Василе Тофан.

Представлять интересы страны будет Тобиас Саттлер — независимый эксперт из Мюнхена, Германия, имеющий более 20 лет опыта в сфере интернет-инфраструктуры и управления интернетом.

В рамках арбитражного процесса Молдова должна представить независимую техническую экспертизу, которая позволит сформировать аргументированную позицию в ответ на выводы экспертиз, предоставленных стороной-истцом.

Услуги специалиста будут оплачены в рамках дела, рассматриваемого в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне. Стоимость привлечения эксперта составит 75 тысяч евро.

Кроме того, правительство одобрило выделение еще 150 тысяч долларов на покрытие предполагаемых расходов арбитражной процедуры, включая гонорары арбитров и другие сопутствующие затраты.

Власти отмечают, что домен «.md» имеет стратегическое значение для цифровой идентичности Республики Молдова и требует защиты в рамках международного разбирательства.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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