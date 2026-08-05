theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 23:23
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова присоединяется к европейскому обмену данными ДНК

Правительство одобрило изменения в Закон о судебной геномной регистрации, которые создают правовую основу для подключения национальной системы ДНК-профилирования к европейским механизмам обмена результатами генетических анализов.

Молдова присоединяется к европейскому обмену данными ДНК.
Молдова присоединяется к европейскому обмену данными ДНК.

Новые правила позволят молдавским правоохранительным органам оперативнее сопоставлять результаты ДНК-исследований с данными европейских стран. Это особенно важно при расследовании преступлений, имеющих трансграничный характер: генетический материал, обнаруженный на месте преступления в одной стране, может быть связан с человеком или уголовным делом в другом государстве, передает logos-pres.md

После внедрения новых механизмов результаты анализов ДНК подозреваемых, обвиняемых и осужденных смогут автоматически сравниваться с базами данных государств Евросоюза при условии строгого соблюдения требований по защите персональных данных. 

Изменения предусматривают использование только стандартизированных генетических маркеров, применяемых в европейских системах обмена данными. Эти маркеры позволяют установить личность человека, но не содержат информации о его наследственных особенностях или состоянии здоровья. 

Законопроект также уточняет порядок отбора биологических образцов. В нем будут четко определены категории лиц, у которых может быть взят материал для ДНК-анализа, с учетом тяжести совершенного преступления. Это позволит устранить существующие правовые неточности и обеспечить единый подход при применении законодательства. 

Кроме того, документ определяет перечень учреждений, уполномоченных проводить отбор биологических образцов, включая правоохранительные органы, пенитенциарные учреждения и Центр судебной медицины. Проект должен быть быть принят парламентом.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте