Молдова присоединяется к европейскому обмену данными ДНК.

Правительство одобрило изменения в Закон о судебной геномной регистрации, которые создают правовую основу для подключения национальной системы ДНК-профилирования к европейским механизмам обмена результатами генетических анализов.

Новые правила позволят молдавским правоохранительным органам оперативнее сопоставлять результаты ДНК-исследований с данными европейских стран. Это особенно важно при расследовании преступлений, имеющих трансграничный характер: генетический материал, обнаруженный на месте преступления в одной стране, может быть связан с человеком или уголовным делом в другом государстве, передает logos-pres.md

После внедрения новых механизмов результаты анализов ДНК подозреваемых, обвиняемых и осужденных смогут автоматически сравниваться с базами данных государств Евросоюза при условии строгого соблюдения требований по защите персональных данных.

Изменения предусматривают использование только стандартизированных генетических маркеров, применяемых в европейских системах обмена данными. Эти маркеры позволяют установить личность человека, но не содержат информации о его наследственных особенностях или состоянии здоровья.

Законопроект также уточняет порядок отбора биологических образцов. В нем будут четко определены категории лиц, у которых может быть взят материал для ДНК-анализа, с учетом тяжести совершенного преступления. Это позволит устранить существующие правовые неточности и обеспечить единый подход при применении законодательства.

Кроме того, документ определяет перечень учреждений, уполномоченных проводить отбор биологических образцов, включая правоохранительные органы, пенитенциарные учреждения и Центр судебной медицины. Проект должен быть быть принят парламентом.