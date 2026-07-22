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Point.md logoPoint
22 Июля 2026, 22:30
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ДНК-тест не подтвердил, что мёртвый кит на датском острове — это Тимми

Генетическая экспертиза опровергла версию о том, что мёртвый кит на датском острове Анхольт — это горбач Тимми. Welt со ссылкой на результаты анализа пишет, что ДНК-профили не совпали.

ДНК-тест не подтвердил, что мёртвый кит на датском острове — это Тимми.
ДНК-тест не подтвердил, что мёртвый кит на датском острове — это Тимми.

Американский эксперт Джефф Форстер взял образец ткани из спинного плавника Тимми, чтобы закрепить на нём трекер. Лаборатория сравнила этот фрагмент с биоматериалом, найденным у погибшего животного, тушу которого обнаружили в мае. ДНК-профили не совпали, передает welt.de

Несмотря на точность анализа в 99%, эксперты не дают окончательного ответа. Процедуру забора проб не контролировали независимые свидетели, а условия хранения образцов оставались неизвестными, что могло повлиять на качество материала.

Однако другие факты указывают на принадлежность туши именно Тимми. На теле нашли спутниковый трекер, данные которого подтверждают перемещение кита к берегу Анхольта. Специалисты министерства окружающей среды проверили эти сведения и признали их достоверными. Также на теле обнаружили глубокие раны на хвостовом плавнике, которые специалисты фиксировали у Тимми на острове Пёль.

Горбатого кита Тимми нашли на мелководье у Тиммендорфер-Штранд в конце марта. Животное долго находилось в бухте острова Пёль, и спасательная операция в середине апреля не принесла успеха. Волонтёры погрузили кита на баржу и выпустили в Северное море в начале мая. Спустя полторы недели датские власти обнаружили мёртвое животное.

Источник
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