Молдова получит доступ к европейским стандартам профобразования.

Решение о членстве было ратифицировано 11 июня на Генеральной ассамблее организации в Хельсинки и открывает для страны доступ к международным стандартам подготовки кадров, профессиональным соревнованиям и новым образовательным партнерствам, сообщает министерство образования и исследований, передает logos-pres.md

Присоединение к организации позволит Молдове участвовать в европейских механизмах оценки профессиональных компетенций, обмениваться практиками с другими странами и расширить участие в международных инициативах в сфере подготовки кадров. Отдельный акцент власти делают на укреплении связи между системой образования и бизнес-средой.

Предполагается, что развитие профессионального образования должно лучше учитывать реальные потребности рынка труда и повысить практическую подготовку молодых специалистов. Государственный секретарь по профессионально-техническому образованию, обучению и непрерывному образованию Людмила Стихи назвала вступление в WorldSkills Europe стратегической инвестицией в модернизацию системы профессионального образования Молдовы.

По ее словам, участие в европейской платформе создает возможности для сравнительной оценки результатов подготовки, внедрения инновационных подходов и развития сотрудничества между образовательными учреждениями и работодателями.

Участие в EuroSkills и новые международные проекты WorldSkills Europe известна прежде всего организацией соревнований EuroSkills — крупнейшего европейского конкурса профессионального мастерства. В соревнованиях участвуют молодые специалисты из различных отраслей, включая информационные технологии, инженерное дело, мехатронику, строительство, сферу услуг, дизайн и пищевую промышленность. Оценка проводится по стандартам, ориентированным на требования работодателей и отраслевых ассоциаций Европы.

В министерстве образования и исследований отмечают, что членство также расширит возможности участия Молдовы в международных проектах и партнерствах, связанных с развитием профессиональных компетенций и модернизацией профессионально-технического образования.

Координацию процесса осуществляет министерство образования и исследований через структуру WorldSkills Moldova совместно с Центром предпринимательского образования и поддержки бизнеса (CEDA) и Ассоциацией «Образование для развития» (AED). CEDA будет участвовать в продвижении инициатив WorldSkills и развитии сотрудничества между образовательными учреждениями, властями и бизнесом, тогда как AED займется организацией профессиональных соревнований и подготовкой национальной команды к участию в EuroSkills.

Официальным делегатом Республики Молдова в WorldSkills Europe назначена исполнительный директор CEDA Ольга Шулянски, техническим делегатом — исполнительный директор AED Лилия Стырча.