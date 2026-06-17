17 Июня 2026, 21:09
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Молдова получила первые пять бронетранспортёров Piranha 5 от Германии
Национальная армия Молдовы получила первую партию бронетранспортёров Piranha 5, переданную правительством Германии. В состав поставки вошли пять единиц техники.
Как сообщили в Министерстве обороны, новые бронемашины предназначены для повышения мобильности, защиты и оперативных возможностей военнослужащих. Их планируется использовать как в учебном процессе, так и при выполнении различных задач и миссий, передает realitatea.md
В ведомстве отметили, что поставка является частью программы модернизации Национальной армии и укрепления обороноспособности страны.
Министр обороны Анатолие Носатый назвал получение техники важным шагом на пути к созданию современной армии, способной реагировать на актуальные вызовы безопасности.