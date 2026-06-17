Молдова получила первые пять бронетранспортёров Piranha 5 от Германии.

Национальная армия Молдовы получила первую партию бронетранспортёров Piranha 5, переданную правительством Германии. В состав поставки вошли пять единиц техники.

Как сообщили в Министерстве обороны, новые бронемашины предназначены для повышения мобильности, защиты и оперативных возможностей военнослужащих. Их планируется использовать как в учебном процессе, так и при выполнении различных задач и миссий, передает realitatea.md

В ведомстве отметили, что поставка является частью программы модернизации Национальной армии и укрепления обороноспособности страны.