theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiochisinau.md logoradiochisinau
8 Июля 2026, 21:26
1 620
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Никушор Дан призвал союзников укрепить оборонный потенциал Молдовы

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что обратился к партнёрам по НАТО с просьбой поддержать укрепление оборонных возможностей Республики Молдова.

Никушор Дан призвал союзников укрепить оборонный потенциал Молдовы.
Никушор Дан призвал союзников укрепить оборонный потенциал Молдовы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре, комментируя итоги саммита НАТО и положения итоговой декларации Альянса, передает radiochisinau.md

«Мы подняли два важных для нас вопроса, связанных с восточным флангом. Один из них — Республика Молдова и наша просьба к партнёрам внести вклад в оборонные возможности Республики Молдова — нейтрального государства, которое разделяет западные ценности», — заявил Никушор Дан.

По словам президента Румынии, Молдова сохраняет статус нейтрального государства, однако разделяет европейские и западные ценности, что делает поддержку её оборонного потенциала важным вопросом для региона.

Также Никушор Дан отметил стратегическое значение Чёрного моря как с военной, так и с энергетической точки зрения. Он подчеркнул, что регион становится важным маршрутом для поставок энергоресурсов в Европу.

«В Чёрном море мы и Турция будем добывать газ, а также это является воротами для поставок в Европу энергии из Каспийского региона», — сказал он.

Говоря об итогах саммита НАТО, президент Румынии отметил, что в итоговой декларации Россия была вновь названа главной угрозой для Альянса, а поддержка Украины остаётся одним из ключевых направлений политики НАТО.

«Для Румынии важно, что в декларации саммита вновь было подтверждено, что Россия является главной угрозой для Альянса, а также отмечена важность восточного фланга. Поддержка Украины важна для обороны Европы и, соответственно, Румынии», — заявил Никушор Дан.

Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте