Никушор Дан призвал союзников укрепить оборонный потенциал Молдовы.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что обратился к партнёрам по НАТО с просьбой поддержать укрепление оборонных возможностей Республики Молдова.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре, комментируя итоги саммита НАТО и положения итоговой декларации Альянса, передает radiochisinau.md

«Мы подняли два важных для нас вопроса, связанных с восточным флангом. Один из них — Республика Молдова и наша просьба к партнёрам внести вклад в оборонные возможности Республики Молдова — нейтрального государства, которое разделяет западные ценности», — заявил Никушор Дан.

По словам президента Румынии, Молдова сохраняет статус нейтрального государства, однако разделяет европейские и западные ценности, что делает поддержку её оборонного потенциала важным вопросом для региона.

Также Никушор Дан отметил стратегическое значение Чёрного моря как с военной, так и с энергетической точки зрения. Он подчеркнул, что регион становится важным маршрутом для поставок энергоресурсов в Европу.

«В Чёрном море мы и Турция будем добывать газ, а также это является воротами для поставок в Европу энергии из Каспийского региона», — сказал он.

Говоря об итогах саммита НАТО, президент Румынии отметил, что в итоговой декларации Россия была вновь названа главной угрозой для Альянса, а поддержка Украины остаётся одним из ключевых направлений политики НАТО.

«Для Румынии важно, что в декларации саммита вновь было подтверждено, что Россия является главной угрозой для Альянса, а также отмечена важность восточного фланга. Поддержка Украины важна для обороны Европы и, соответственно, Румынии», — заявил Никушор Дан.