Молдова по уровню урбанизации ближе к Бутану, чем к Европе.

Республика Молдова входит в число стран с одним из самых низких уровней урбанизации в мире.

Согласно рейтингу за 2025 год, опубликованному Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, только 44% населения страны проживает в городах, передает bani.md

С этим показателем Молдова занимает 165-е место в мировом рейтинге и уступает большинству европейских государств. По уровню урбанизации страна находится рядом с Египтом и Бутаном, где в городах проживает по 43% населения, а также с Мальдивами — 42%.

Среди стран региона Молдова отстает от Украины, где доля городского населения составляет 70%, Румынии — 52%, Болгарии — 74%, России — 75% и Беларуси — 79%. В Европе лишь несколько государств имеют сопоставимый или более низкий уровень урбанизации.

На противоположном конце рейтинга находятся Бахрейн, Сингапур, Монако, Гонконг и Кувейт, где практически все население проживает в городах. В некоторых из этих стран и территорий уровень урбанизации достигает или приближается к 100%.

В докладе ООН поясняется, что уровень урбанизации отражает долю населения, проживающего в населенных пунктах, которые в соответствии с национальными нормами относятся к городским.

Этот показатель широко используется для оценки уровня экономического и социального развития, поскольку урбанизация обычно связана с индустриализацией, развитием сферы услуг и ростом производительности экономики.

В мировом масштабе около 58% населения планеты проживает в городах. По прогнозам ООН, в ближайшие десятилетия этот показатель продолжит расти по мере дальнейшего перемещения населения в городские центры.