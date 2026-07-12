theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
12 Июля 2026, 08:00
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова по уровню урбанизации ближе к Бутану, чем к Европе

Республика Молдова входит в число стран с одним из самых низких уровней урбанизации в мире.

Молдова по уровню урбанизации ближе к Бутану, чем к Европе.
Молдова по уровню урбанизации ближе к Бутану, чем к Европе.

Согласно рейтингу за 2025 год, опубликованному Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, только 44% населения страны проживает в городах, передает bani.md

С этим показателем Молдова занимает 165-е место в мировом рейтинге и уступает большинству европейских государств. По уровню урбанизации страна находится рядом с Египтом и Бутаном, где в городах проживает по 43% населения, а также с Мальдивами — 42%.

Среди стран региона Молдова отстает от Украины, где доля городского населения составляет 70%, Румынии — 52%, Болгарии — 74%, России — 75% и Беларуси — 79%. В Европе лишь несколько государств имеют сопоставимый или более низкий уровень урбанизации.

На противоположном конце рейтинга находятся Бахрейн, Сингапур, Монако, Гонконг и Кувейт, где практически все население проживает в городах. В некоторых из этих стран и территорий уровень урбанизации достигает или приближается к 100%.

В докладе ООН поясняется, что уровень урбанизации отражает долю населения, проживающего в населенных пунктах, которые в соответствии с национальными нормами относятся к городским.

Этот показатель широко используется для оценки уровня экономического и социального развития, поскольку урбанизация обычно связана с индустриализацией, развитием сферы услуг и ростом производительности экономики.

В мировом масштабе около 58% населения планеты проживает в городах. По прогнозам ООН, в ближайшие десятилетия этот показатель продолжит расти по мере дальнейшего перемещения населения в городские центры.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте