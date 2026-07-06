Молдова планирует перерабатывать 55% строительных отходов к 2030 году.

Строительные отходы остаются одной из наиболее серьёзных экологических проблем в Молдове на фоне роста объёмов строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Власти намерены довести уровень их переработки до 55% к 2030 году и рассматривают меры по созданию национальной системы обращения с такими отходами, передает moldova1.md

Согласно исследованию Программы развития ООН (ПРООН), подготовленному при поддержке Европейского союза, строительные отходы являются одним из крупнейших потоков отходов в стране, однако их учёт и переработка остаются недостаточно развитыми. По оценкам Стратегии управления отходами на 2013–2027 годы, к 2027 году их объём может достигнуть около 2,6 млн тонн ежегодно, тогда как официальная статистика фиксирует лишь несколько тысяч тонн.

Президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя заявил, что проблема станет ещё актуальнее с началом масштабной модернизации школ, детских садов и студенческих общежитий.

«Если оставить решение этой проблемы исключительно на уровне местных властей, это может привести к задержкам в реализации проектов. Необходим единый национальный подход», — подчеркнул он.

По словам Харя, одним из решений может стать создание специализированных площадок для переработки строительных отходов с использованием европейского финансирования.

Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что первая подобная инициатива уже получила поддержку: компания из Унген выиграла финансирование из Экологического фонда на создание платформы по переработке строительных отходов. При этом он выразил сожаление, что аналогичных заявок не поступило из Кишинёва, где объёмы таких отходов значительно выше.

В настоящее время строительные отходы не подпадают под систему расширенной ответственности производителей. Однако власти рассматривают возможность её внедрения. Подготовленный проект нового регламента предусматривает раздельный сбор, повторное использование строительных отходов, в том числе при ремонте дорог, а также увеличение уровня их переработки до 55% в ближайшие годы.