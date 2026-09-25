Молдова переходит к регулярному мониторингу состояния почв.

На шести стационарных мониторинговых участках в двух районах Молдовы отбор проб почвы осуществляет Нацагентство по мелиорации земель при поддержке Национального института прикладных исследований в сельском хозяйстве и ветеринарии.

Эта деятельность проводится в рамках проекта «Нейтральный баланс деградации земель», реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (GEF), передает logos-pres.md

Данных о процессах эрозии и потери гумуса почвами в Республике Молдова отрывчаты. Последнее общенациональное обследование почв проводилось несколько десятилетий назад, с тех пор ситуация очевидно изменилась.

Шесть участков, отобранных в упомянутых районах, помогут оценить состояние почв на локальном уровне. На каждом участке специалисты описывают почвенный профиль послойно и отбирают образцы для анализа по 11 основных показателей. После научного подтверждения результатов институтом IP INCAAMV данные с геопривязкой будут подготовлены для интеграции в информационную систему «Реестр почв Республики Молдова» и геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных. Данные будут соответствовать европейскому стандарту INSPIRE и находиться в открытом доступе для фермеров.

Весь цикл полевых исследований рассчитан на 120 дней. За полевым этапом последуют лабораторные анализы, проверка данных и подготовка шести отчетов. Проект нацелен на формирование модели, которую впоследствии можно будет масштабировать до уровня всей национальной сети почвоведения. В масштабах страны потребуется сеть из приблизительно 136 мониторинговых участков.

«При поддержке FAO мы возвращаем мониторинг почв в нашу повседневную практику и внедряем стандартизированные полевые и лабораторные процедуры, которые можно будет тиражировать на каждом участке национальной сети», — отметила Светлана Гетманченко, директор ANIF.

Проект «Нейтральный баланс деградации земель» реализуется с 2020 года. В рамках проекта разработаны методики мониторинга почв, для пилотной территории в 95 тыс. га. Также в его рамках было оценено состояние защитных лесополос и подготовлены планы по восстановлению примерно 130 га таких насаждений, защищающих более 10 тыс. га сельхозугодий. Под эгидой проекта разработаны стратегия достижения нейтрального баланса процессов деградации земель и 32 местных плана действий. Более 1,6 тыс. фермеров приняли участие в мероприятиях проекта по внедрению климатически-ориентированных методов ведения сельского хозяйства.