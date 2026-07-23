Молдова направила 25-й контингент миротворцев в миссию KFOR в Косово.

Национальная армия Республики Молдова направила 25-й контингент военнослужащих для участия в международной миротворческой операции KFOR в Косово.

В течение шести месяцев молдавские военные будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и охране военных объектов, а также патрулировать закрепленную за подразделением зону ответственности, передает logos-pres.md

В состав нового контингента вошел 41 военнослужащий, включая саперов, связистов, пехотинцев, водителей и военных фельдшеров. Они будут дислоцированы на военной базе Camp Villaggio Italia в городе Печ и войдут в состав Регионального командования «Запад» (Regional Command-West).

На церемонии проводов министр обороны Анатолие Носатый отметил, что участие молдавских военнослужащих в операции KFOR на протяжении более 12 лет подтверждает приверженность Республики Молдова укреплению регионального мира и безопасности, а также высокий уровень подготовки личного состава.

Заместитель главы Посольства Италии в Молдове Армандо Паскале и руководитель Офиса связи НАТО в Республике Молдова Агне Глевецкайте, присутствовавшие на церемонии, высоко оценили профессионализм молдавских военнослужащих и их вклад в выполнение задач международной миротворческой миссии.

Операция KFOR проводится под руководством НАТО и направлена на поддержание безопасной обстановки и свободы передвижения в Косово. Военнослужащие Национальной армии Молдовы принимают участие в этой миссии с 2014 года.

Участие в международных миротворческих миссиях остается одним из основных направлений международного военного сотрудничества Республики Молдова.

Служба в составе KFOR позволяет молдавским военнослужащим получать практический опыт взаимодействия с армиями стран НАТО и партнеров в рамках многонациональных операций.