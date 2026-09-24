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moldpres.md logomoldpres
24 Сентября 2026, 22:54
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Молдова намерена диверсифицировать импорт газа и нефтепродуктов из Азербайджана

Диверсификация источников поставок природного газа и нефтепродуктов из Азербайджана - один из приоритетов молдавско-азербайджанского сотрудничества.

Молдова намерена диверсифицировать импорт газа и нефтепродуктов из Азербайджана.
Молдова намерена диверсифицировать импорт газа и нефтепродуктов из Азербайджана.

Это обсудили вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов в Нью-Йорке, передает moldpres.md

Официальные лица обсудили укрепление партнерства между двумя странами, активизацию экономических и торговых отношений, привлечение инвестиций и развитие совместных проектов. Министры отметили сотрудничество между Кишиневом и Баку и рассмотрели приоритеты на ближайший период.

Важной темой стала энергетическая ситуация в Республике Молдова. Михай Попшой подтвердил заинтересованность властей в диверсификации источников поставок природного газа и нефтепродуктов из Азербайджана, а также в развитии проектов в области возобновляемой энергетики.

«Важно содействовать расширению и укреплению контактов между компаниями двух государств», - подчеркнул глава молдавской дипломатии.

Официальных лица также обсудили организацию до конца года седьмого заседания Молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание планируется провести в Кишиневе, а Михай Попшой пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Республику Молдова.

В повестке встречи также были сотрудничество в рамках международных организаций и региональные события. Министры коснулись, в частности, последствий войны в Украине для Республики Молдова, включая неоднократные нарушения воздушного пространства и инциденты, вызванные падением российских беспилотников на территории страны.

Молдова намерена диверсифицировать импорт газа и нефтепродуктов из Азербайджана

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Источник
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