Гражданина Азербайджана выдворили из Молдовы и запретили въезд на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) сегодня, 17 сентября 2026 года, выдворил с территории Республики Молдова 40-летнего гражданина Азербайджана за попытку незаконного пересечения государственной границы.

10 сентября 2026 года на основании решения суда Бельц иностранца поместили под стражу в Центр временного размещения иностранцев ГИМ с целью последующего выдворения с территории Республики Молдова.

В отношении мужчины было принято решение о возвращении под конвоем. Ему также запретили въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции предупреждает, что к иностранным гражданам, которые пытаются незаконно пересечь или незаконно пересекают государственную границу, а также нарушают режим пребывания на территории Республики Молдова, будут применяться меры принудительного возвращения в соответствии с действующим законодательством.