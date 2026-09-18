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media.az logomedia
18 Сентября 2026, 09:40
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Мировые цены на нефть опустились ниже отметки 104 доллара за баррель

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent сократилась на 0,95 доллара, что соответствует снижению на 0,91%, достигнув уровня 103,87 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть опустились ниже отметки 104 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть опустились ниже отметки 104 доллара за баррель.

Котировки нефти на мировом рынке опустились ниже отметки в 104 долларов за баррель, пишет media.az

Октябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI потеряли в цене 0,79 доллара, продемонстрировав падение на 0,78%, и зафиксировались на отметке 101,12 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают статистические данные, указывающие на ослабление потребления топлива в США, а также рыночная коррекция, последовавшая за предшествующим резким подъемом цен.

В то же время сохраняющаяся геополитическая напряженность в ближневосточном регионе и угрозы, связанные с транспортировкой через Ормузский пролив, сдерживают более глубокое падение стоимости сырья.

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Источник
media.az logomedia
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