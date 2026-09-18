Мировые цены на нефть опустились ниже отметки 104 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent сократилась на 0,95 доллара, что соответствует снижению на 0,91%, достигнув уровня 103,87 доллара за баррель.

Котировки нефти на мировом рынке опустились ниже отметки в 104 долларов за баррель, пишет media.az

Октябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI потеряли в цене 0,79 доллара, продемонстрировав падение на 0,78%, и зафиксировались на отметке 101,12 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают статистические данные, указывающие на ослабление потребления топлива в США, а также рыночная коррекция, последовавшая за предшествующим резким подъемом цен.

В то же время сохраняющаяся геополитическая напряженность в ближневосточном регионе и угрозы, связанные с транспортировкой через Ормузский пролив, сдерживают более глубокое падение стоимости сырья.