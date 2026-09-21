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21 Сентября 2026, 18:36
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Граждан Армении и Азербайджана выдворили из Молдовы и запретили им въезд на пять лет

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) в эти дни выдворил с территории Республики Молдова двух иностранных граждан — гражданина Армении и гражданина Азербайджана — за незаконное пересечение государственной границы.

Граждан Армении и Азербайджана выдворили из Молдовы и запретили им въезд на пять лет.
Граждан Армении и Азербайджана выдворили из Молдовы и запретили им въезд на пять лет.

На основании решений суда Бельц 10 сентября 2026 года оба иностранца были помещены под публичную опеку в Центр временного размещения иностранцев ГИМ с целью их выдворения с территории Республики Молдова. Кроме того, прокуратура Унген назначила каждому из них штраф в размере 100 условных единиц за совершенные правонарушения.

В отношении обоих иностранцев были вынесены решения о возвращении под конвоем с запретом на въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

ГИМ предупреждает, что любой иностранный гражданин, который пытается незаконно пересечь или незаконно пересекает государственную границу, а также лица, нарушающие режим пребывания на территории Республики Молдова, будут подвергнуты принудительному возвращению в соответствии с положениями действующего законодательства.

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