Граждан Армении и Азербайджана выдворили из Молдовы и запретили им въезд на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) в эти дни выдворил с территории Республики Молдова двух иностранных граждан — гражданина Армении и гражданина Азербайджана — за незаконное пересечение государственной границы.

На основании решений суда Бельц 10 сентября 2026 года оба иностранца были помещены под публичную опеку в Центр временного размещения иностранцев ГИМ с целью их выдворения с территории Республики Молдова. Кроме того, прокуратура Унген назначила каждому из них штраф в размере 100 условных единиц за совершенные правонарушения.

В отношении обоих иностранцев были вынесены решения о возвращении под конвоем с запретом на въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

ГИМ предупреждает, что любой иностранный гражданин, который пытается незаконно пересечь или незаконно пересекает государственную границу, а также лица, нарушающие режим пребывания на территории Республики Молдова, будут подвергнуты принудительному возвращению в соответствии с положениями действующего законодательства.