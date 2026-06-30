Молдова на 7-м месте в мире по числу женщин-депутатов.

Молдова занимает одну из ведущих позиций в мире по уровню политического представительства женщин, расположившись на 7-м месте в глобальном рейтинге гендерного равенства.

Об этом сообщила организация UN Women Moldova. Данные приурочены к Международному дню парламентаризма, пишет logos-pres.md

На сегодняшний день в законодательном органе страны зарегистрирован самый высокий показатель представительства женщин в истории: в парламенте Кишинева заседает 41 женщина. Этот результат значительно превышает среднемировой показатель, согласно которому в 2026 году женщины составляют всего 27,5% от общего числа парламентариев.

Важную роль в закреплении этого прогресса играет Платформа женщин-депутатов Парламента Республики Молдова XII созыва. Созданная при поддержке UN Women Moldova, платформа служит пространством для взаимодействия и диалога, способствуя продвижению женского политического лидерства и разработке государственных политик с учетом гендерныхаспектов. В организации подчеркивают, что инклюзивные и репрезентативные парламенты имеют важнейшее значение для построения демократического общества, отвечающего потребностям всех граждан.

«За этими цифрами стоит реальность: многие женщины, занимающиеся политикой в Молдове, продолжают сталкиваться с домогательствами, оскорбительными замечаниями, исключением из процессов принятия решений или неравным доступом к ресурсам, что препятствует исполнению их мандата. Чтобы обеспечить полноценное и равное участие женщин, парламенты должны подавать пример, внедряя эффективные механизмы предотвращения и борьбы с сексуальными домогательствами, дискриминацией и насилием», — отмечается в заявлении UN Women Moldova.

День парламентаризма: депутаты и студенты объединились

По случаю Международного дня парламентаризма, который отмечается 30 июня, в зале пленарных заседаний законодательного органа прошел образовательный конкурс «Миссия парламента». Мероприятие объединило депутатов и студентов Молдавского государственного университета (МолдГУ) в составе смешанных команд. Они проверили свои знания о демократии и европейской интеграции, а также разработали слоганы для Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030».

Данная инициатива, организованная в партнерстве с Ассоциацией интеллектуальных игр Молдовы (IQ Games) и Офисом Европейского парламента по связям со странами Восточного партнерства. В качестве главного приза команда-победитель получила приглашение посетить следующее пленарное заседание парламента.