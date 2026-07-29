Молдова и Украина усиливают сотрудничество по Днестру.

Управление водными ресурсами Днестра в контексте гидрологической ситуации стало одной из тем встречи премьер-министра Молдовы Василе Тофана и посла Украины в Республике Молдова Пауна Роговея.

В ходе встречи, состоявшейся во вторник, 28 июля, Василе Тофан и Паун Роговей обсудили важность двустороннего сотрудничества в сфере управления водными ресурсами Днестра, а также оперативного обмена информацией в условиях текущей гидрологической ситуации, пишет logos-pres.md

Согласно сообщению правительства, «стороны выразили уверенность, что активный диалог между Республикой Молдова и Украиной позволит реализовать все цели, включённые в двустороннюю повестку».

Возобновление работы межправительственной комиссии

В свою очередь, посольство Украины в Молдове сообщает, что на встрече также отмечалась важность возобновления до конца текущего года работы Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также говорилось о необходимости проведения в ближайшей перспективе встречи на уровне сопредседателей Комиссии для определения конкретной повестки дня её очередного заседания.

Обеспечение населения водой — приоритет

Тема гидрологической ситуации на Днестре также обсуждалась на заседании правительства. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что ситуация является сложной, но управляемой, и власти должны быть готовы к возможному развитию событий.

По его словам, в Карпатах выпало крайне мало осадков, а уровень воды в Днестре находится на одном из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Водохранилища Новоднестровской ГЭС и Дубоссарское водохранилище также находятся на минимальных уровнях.

Премьер отметил, что главным приоритетом властей является обеспечение населения питьевой водой. Операторы водоснабжения должны обновить планы обеспечения непрерывности работы, а местные власти — проверить скважины, резервуары и имеющиеся резервные источники воды.

Обращение к столичным властям

Особое внимание уделяется Кишинёвской водозаборной станции, построенной в 1960-х годах. Василе Тофан предупредил, что в случае снижения уровня Днестра ниже отметки, необходимой для работы станции, она не сможет осуществлять забор воды.

«Я обращаюсь в том числе к примэрии Кишинёва с призывом к конструктивному взаимодействию и в моменты, когда это необходимо, оставить в стороне политические разногласия, поскольку людям они не важны. Если ситуация ухудшится, в первую очередь будут ограничены виды потребления, которые не являются необходимыми: отдельные виды орошения, некоторые промышленные процессы, мойка поверхностей и другие вторичные виды использования воды. Министерство окружающей среды, местные власти и операторы будут информировать людей чётко и своевременно. Информация должна быть корректной, спокойной и без противоречивых сообщений», — заявил премьер-министр.

«Нам не нужна паника, нам нужны дисциплина, координация и быстрые действия всех государственных учреждений, включая органы местного публичного управления», — добавил Василе Тофан.

Напомним, во вторник, 28 июля, правительство ввело режим тревоги (повышенной готовности) сроком на 30 дней в сфере гидрологии. А на 31 июля запланировано заседание молдо-украинской комиссии по Днестру.