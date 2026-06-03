Молдова и Турция намерены расширить совместные проекты в сфере культуры и туризма.

По данным Посольства Республики Молдова в Анкаре, в ходе обсуждений официальные лица рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений в культурной и туристической сферах, подчеркнув потенциал совместных проектов между двумя государствами, передает moldpres.md

Отдельной темой стало продвижение культурных обменов путём поддержки программ по переводу и изданию литературных произведений из Республики Молдова и Турции. Предполагается, что эта инициатива будет способствовать лучшему взаимному знакомству с культурным и литературным наследием двух народов.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации фестивалей турецкого кино в Республике Молдова и фестивалей молдавского кино в Турции — проектов, которые должны способствовать продвижению современного кинематографа и двустороннего культурного диалога.

В ходе встречи посол Олег Серебрян также подчеркнул важность поддержки культурных учреждений Гагаузской автономии, в том числе Национального театра имени Д. Танасогло. Дипломат отметил роль этого учреждения в продвижении гагаузского языка и культуры и выразил заинтересованность в развитии совместных проектов в данной сфере.

По итогам обсуждений стороны договорились поддерживать активный диалог и содействовать реализации совместных культурных инициатив.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Турецкой Республикой были установлены 3 февраля 1992 года.