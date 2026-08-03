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logos.press.md logologos
3 Августа 2026, 23:17
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Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок

Трансграничный трафик между Молдовой и Румынией вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заставило власти двух стран задуматься о мерах по его оптимизации.

Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок.
Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок.

На пограничном пункте Леушень-Албица состоялось рабочее совещание глав пограничных и таможенных органов Молдовы и Румынии. Целью совещания была оценка деятельности на общей границе, особенно в части скоординированного контроля, включая оценку оперативной ситуации на самом загруженном пограничном пункте между двумя государствами и определение наиболее эффективных решений для оптимизации трансграничного движения, передает logos-pres.md

Участники оценили меры, применяемые в летний период, характеризующийся интенсивным потоком пассажиров и транспортных средств, и согласовали совместные действия, направленные на сокращение времени ожидания и обеспечение более быстрого и эффективного процесса пересечения границы. 

Важной темой совещания стало продление срока действия Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о скоординированном контроле, осуществляемом на территории Румынии, на пограничном пункте Леушень-Албица (пока, к сожалению, единственном). Таким образом, срок действия скоординированного механизма контроля будет продлен с шести месяцев до одного года, что обеспечит преемственность модели сотрудничества, доказавшей свою эффективность в оптимизации контроля на границе.

Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок

Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок

Молдова и Румыния укрепляют сотрудничество в целях оптимизации трансграничных перевозок

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Источник
logos.press.md logologos
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