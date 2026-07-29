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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 18:51
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Молдова и Индия подпишут меморандум об образовании

Молдова и Индия будут вместе развивать высшее образование, обмениваться студентами и запускать научные проекты. Кабинет министров одобрил подписание соответствующего меморандума с Индией, сообщает министерство образования.

Молдова и Индия подпишут меморандум об образовании.
Молдова и Индия подпишут меморандум об образовании.

Документ поможет вузам двух стран наладить партнерство, признавать дипломы и поддерживать изучение языков — румынского в Индии и индийских в Молдове, передает rupor.md

Министр Дан Перчун отметил, что соглашение сделает молдавское образование сильнее.

«Республика Индия является важным партнером в сфере образования и исследований, а развитие академического сотрудничества будет способствовать расширению возможностей получения образования для студентов и преподавателей из Республики Молдова, а также росту конкурентоспособности национальной системы высшего образования», — заявил министр.

Идея партнерства появилась после визита министра в Индию в ноябре 2024 года, а инициативы министерства по улучшению высшего образования поддерживают Всемирный банк и фонд Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Источник
rupor.md logorupor
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