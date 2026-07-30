Молдова и Германия продолжают развивать партнерство в ключевых сферах.

Речь идет о безопасности границ, управлении миграцией и подготовке государственных учреждений к европейской интеграции.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи государственного секретаря Министерства внутренних дел Дианы Сэлкуцан с делегацией парламента федеральной земли Бавария во главе с Вольфгангом Хаубером. В обсуждении также приняли участие представители Генерального инспектората Пограничной полиции и Генерального инспектората по миграции, передает noi.md

«Германия является важным партнером Республики Молдова, а предоставляемая ею экспертная поддержка способствует развитию современных государственных институтов. Каждый совместно реализованный проект означает более качественные и безопасные услуги для граждан», — заявила Диана Сэлкуцан.

Участники встречи рассмотрели достигнутый прогресс в процессе европейской интеграции, проекты, реализованные при поддержке Германии, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено обмену опытом, профессиональной подготовке сотрудников и укреплению институционального потенциала.

В ходе встречи также обсуждались приоритеты Министерства внутренних дел в области управления государственной границей, миграции и предоставления убежища, а также меры по укреплению институционального потенциала в контексте европейского курса Республики Молдова.

Министерство внутренних дел намерено и далее развивать партнерские отношения, способствующие совершенствованию деятельности государственных органов и повышению качества услуг, предоставляемых гражданам.