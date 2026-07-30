theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
30 Июля 2026, 22:47
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова и Германия продолжают развивать партнерство в ключевых сферах

Речь идет о безопасности границ, управлении миграцией и подготовке государственных учреждений к европейской интеграции.

Молдова и Германия продолжают развивать партнерство в ключевых сферах.
Молдова и Германия продолжают развивать партнерство в ключевых сферах.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи государственного секретаря Министерства внутренних дел Дианы Сэлкуцан с делегацией парламента федеральной земли Бавария во главе с Вольфгангом Хаубером. В обсуждении также приняли участие представители Генерального инспектората Пограничной полиции и Генерального инспектората по миграции, передает noi.md

«Германия является важным партнером Республики Молдова, а предоставляемая ею экспертная поддержка способствует развитию современных государственных институтов. Каждый совместно реализованный проект означает более качественные и безопасные услуги для граждан», — заявила Диана Сэлкуцан.

Участники встречи рассмотрели достигнутый прогресс в процессе европейской интеграции, проекты, реализованные при поддержке Германии, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено обмену опытом, профессиональной подготовке сотрудников и укреплению институционального потенциала. 

В ходе встречи также обсуждались приоритеты Министерства внутренних дел в области управления государственной границей, миграции и предоставления убежища, а также меры по укреплению институционального потенциала в контексте европейского курса Республики Молдова. 

Министерство внутренних дел намерено и далее развивать партнерские отношения, способствующие совершенствованию деятельности государственных органов и повышению качества услуг, предоставляемых гражданам.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте