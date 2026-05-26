kommersant.ru logokommersant
26 Мая 2026, 15:09
Исполком СНГ запустил процедуру о выходе Молдовы из ключевых соглашений организации

Исполком СНГ получил заявление Молдовы о выходе из ключевых соглашений организации. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Однако, по его словам, Кишинев хочет сохранить сотрудничество в экономической сфере.

«Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ»,— отметил Лебедев на круглом столе, посвященном 35-летию организации, цитирует kommersant.ru

Напомним, что 2 апреля парламент Молдовы одобрил денонсацию договоров о создании СНГ и устава Содружества. В законодательном собрании назвали выход из соглашения естественным и неизбежным действием на пути к вступлению в Евросоюз.

Молдова игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС с 2022 года. На данный момент республика денонсировала около 70 соглашений с СНГ в соответствии с подготовкой ко вступлению в Евросоюз.

