Moldelectrica задействовала солнечные станции с накопителями для балансировки.

11 июня 2026 года оператор транспортной системы электропередачи госпредприятия Moldelectrica впервые активировал на балансирующем рынке услуги по балансировке, предоставленные гибридными электростанциями, сочетающими фотоэлектрическую генерацию и системы накопления и хранения электрической энергии, передает noi.md

По данным Министерства энергетики, активации произошли в интервале с 13:30 до 16:30 и были осуществлены гибридными фотоэлектрическими станциями с компонентом хранения в Рэденах и Негуренах, мощностью 50 МВт и 40 МВт соответственно.

По запросу системного оператора данные станции снизили выработку электроэнергии, поспособствовав тем самым уменьшению профицитного дисбаланса, поддержанию соотношения между производством и потреблением, а также обеспечению надежной работы Национальной электроэнергетической системы. Максимальная активированная мощность для снижения выработки составила 25 МВт.

«Активация балансирующих услуг, предоставленных фотоэлектрическими станциями, которые оснащены системами хранения энергии, подтверждает практическое функционирование механизмов балансирующего рынка, разработанных оператором транспортной системы.

Это доказывает, что накопительные установки и возобновляемые источники энергии могут играть активную роль не только в производстве чистой энергии, но и в обеспечении стабильности и сбалансированности электрической сети. Это четкий знак зрелости рынка и его выравнивания с европейскими практиками», — заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Министерство энергетики уточняет, что подобные механизмы гибкости приобретают все большее значение в контексте стремительного роста установленной мощности возобновляемых источников энергии в Молдове, которая уже превысила порог в 1 ГВт. Они необходимы для безопасной интеграции зелёной энергетики в систему и для поддержания стабильности электросети.

Власти поясняют, что электроэнергетическая система должна постоянно находиться в состоянии баланса. Когда производится больше энергии, чем потребляется, частота в системе начинает расти, а в противоположной ситуации может возникнуть дефицит.

В таких случаях оператор транспортной системы активирует услуги по балансировке и запрашивает у поставщиков резервов — включая электростанции, накопительные установки или управляемые объекты потребления — увеличение или сокращение объёмов генерации.

Министерство энергетики высоко оценивает усилия Moldelectrica и инвесторов, вовлеченных в развитие данных механизмов, и объявляет, что продолжит действия по модернизации рынка электроэнергии, а также по безопасной и эффективной интеграции возобновляемых источников и систем хранения энергии с целью обеспечения доступных цен на электричество, поставляемое гражданам.