Министерство труда предупреждает о фальшивых звонках от имени учреждения.

По данным учреждения, во время звонков абонентам сообщают, что они вот-вот получат посылку от курьерской компании, и запрашивают различные личные данные для заключения якобы договора о получении или подтверждения какой-либо информации, передает deschide.md

Министерство труда и социальной защиты предупреждает граждан о недопустимости обращений по телефону с просьбами о доставке посылок, а также запросов банковских реквизитов, паролей, кодов доступа или другой конфиденциальной информации.



В этой связи власти рекомендуют гражданам не предоставлять личную или банковскую информацию незнакомым лицам, не сообщать коды, полученные по SMS, и немедленно прерывать разговор в случае подозрительных звонков.



Также лицам, с которыми связались таким образом, настоятельно рекомендуется сообщить об этом компетентным органам.



Министерство труда и социальной защиты призывает к бдительности и рекомендует гражданам тщательно проверять полученную информацию и получать информацию исключительно из официальных источников.