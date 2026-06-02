2 Июня 2026, 20:18
Министерство труда предупреждает о фальшивых звонках от имени учреждения

Министерство сообщило о недавних случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками учреждения и информируют граждан о якобы доставленной посылке.

По данным учреждения, во время звонков абонентам сообщают, что они вот-вот получат посылку от курьерской компании, и запрашивают различные личные данные для заключения якобы договора о получении или подтверждения какой-либо информации, передает deschide.md

Министерство труда и социальной защиты предупреждает граждан о недопустимости обращений по телефону с просьбами о доставке посылок, а также запросов банковских реквизитов, паролей, кодов доступа или другой конфиденциальной информации.

В этой связи власти рекомендуют гражданам не предоставлять личную или банковскую информацию незнакомым лицам, не сообщать коды, полученные по SMS, и немедленно прерывать разговор в случае подозрительных звонков.

Также лицам, с которыми связались таким образом, настоятельно рекомендуется сообщить об этом компетентным органам.

Министерство труда и социальной защиты призывает к бдительности и рекомендует гражданам тщательно проверять полученную информацию и получать информацию исключительно из официальных источников.

