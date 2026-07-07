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ipn
7 Июля 2026, 08:18
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Молдавских туристов предупредили о возможных задержках в аэропортах Европы

Национальная ассоциация туристических агентств Молдовы (ANAT) предупредила о возможных задержках и очередях в европейских аэропортах из-за внедрения новой Европейской системы въезда и выезда (EES).

Молдавских туристов предупредили о возможных задержках в аэропортах Европы.
Молдавских туристов предупредили о возможных задержках в аэропортах Европы.

По мнению ассоциации, новая система особенно затронет пассажиров из стран, не входящих в Европейский союз, включая граждан Молдовы, сообщает IPN.

По данным ANAT, в разгар летнего туристического сезона сбои в работе новой системы могут привести к увеличению времени ожидания на пограничном контроле, опозданиям на стыковочные рейсы и нарушению работы аэропортов.

Ассоциация призывает внедрять новые процедуры постепенно и предсказуемо, чтобы усиление мер безопасности не ограничивало свободу передвижения пассажиров. Кроме того, организация настаивает на срочном поиске решений для ускорения пограничного контроля.

В ANAT также призвали к диалогу между профильными учреждениями, чтобы избежать ухудшения ситуации в период пикового сезона отпусков.

Европейская система въезда и выезда (EES) представляет собой цифровой механизм контроля внешних границ Европейского союза. Она заменяет традиционное проставление штампов в паспортах и распространяется на граждан третьих стран, включая Республику Молдова, въезжающих в Шенгенскую зону. После поэтапного внедрения, начавшегося 12 октября 2025 года, система полностью заработала с 10 апреля 2026 года.

Источник
ipn
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