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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 15:09
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Молдавские пожарные провели первую операцию в Греции

Вторая группа молдавских пожарных, направленная для борьбы с лесными пожарами в Греции, провела первую операцию.

Молдавские пожарные провели первую операцию в Греции.
Молдавские пожарные провели первую операцию в Греции.

Об этом сообщили в ГИЧС, передает rupor.md

Команду вызвали 2 августа в район населенного пункта Неа-Триглия, где существовала угроза повторного возгорания растительности. В операции участвовали 12 молдавских пожарных и четыре спецмашины.

Спасатели обнаружили и потушили скрытые очаги огня, охладили пострадавшие участки и приняли меры для предотвращения повторного возгорания.

Операция продолжалась более шести часов и завершилась около 18:00. После полной ликвидации обнаруженных очагов пожарные вернулись на оперативную базу.

Вторая группа молдавских спасателей будет находиться в Греции с 1 по 15 августа. Миссия проходит в рамках программы предварительного размещения сил Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Молдавские пожарные провели первую операцию в Греции

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Источник
rupor.md logorupor
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