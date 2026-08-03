Молдавские пожарные провели первую операцию в Греции.

Вторая группа молдавских пожарных, направленная для борьбы с лесными пожарами в Греции, провела первую операцию.

Об этом сообщили в ГИЧС, передает rupor.md

Команду вызвали 2 августа в район населенного пункта Неа-Триглия, где существовала угроза повторного возгорания растительности. В операции участвовали 12 молдавских пожарных и четыре спецмашины.

Спасатели обнаружили и потушили скрытые очаги огня, охладили пострадавшие участки и приняли меры для предотвращения повторного возгорания.

Операция продолжалась более шести часов и завершилась около 18:00. После полной ликвидации обнаруженных очагов пожарные вернулись на оперативную базу.

Вторая группа молдавских спасателей будет находиться в Греции с 1 по 15 августа. Миссия проходит в рамках программы предварительного размещения сил Механизма гражданской защиты Европейского союза.