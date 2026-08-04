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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 17:30
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Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции

Молдавские спасатели провели очередную операцию по борьбе с природными пожарами в Греции. Миссия прошла 3 августа вблизи населенного пункта Агиос-Спиридонас и продолжалась более семи часов, сообщили в ГИЧС.

Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции.
Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции.

В работах участвовали 12 молдавских пожарных и четыре единицы специальной техники. Вместе с греческими коллегами они охлаждали пострадавшие участки, искали и тушили скрытые очаги, чтобы не допустить повторного возгорания растительности, передает rupor.md

Операция началась в 12:10 и завершилась около 19:30, после чего спасатели вернулись на базу. Молдавская команда остается в Греции, готовой к новым выездам по запросу местных властей.

Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции

Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции

Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции

Молдавские пожарные более семи часов тушили очаги возгорания в Греции

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Источник
rupor.md logorupor
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