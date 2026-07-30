Еще 24 спасателя ГИЧС выехали в Грецию для борьбы с лесными пожарами.

Вторая смена контингента специализированного модуля Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, предназначенного для наземной борьбы с лесными пожарами, отправилась в Греческую Республику для ротации личного состава.

Контингент, состоящий из 24 пожарных, проводило руководство ГИЧС, пожелавшее сотрудникам успешного выполнения миссии, а также призвавшее их действовать профессионально, самоотверженно и с соблюдением всех мер безопасности.

Новая группа сменит первый отряд пожарных ГИЧС, который работал в Греции с 14 июля по 1 августа 2026 года в рамках программы предварительного развертывания Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Ротация будет проведена после прибытия новой команды в Грецию, чтобы обеспечить непрерывность выполнения задач по мониторингу, профилактическому патрулированию и тушению лесных пожаров в районах, определенных греческими властями.

За время миссии первый контингент участвовал в ликвидации трех лесных и природных пожаров, оказывая помощь греческим властям в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных возгораниями.

Программа предварительного развертывания направлена на сокращение времени реагирования при возникновении лесных пожаров за счет проведения мониторинга, патрулирования и оперативного вмешательства, а также на укрепление взаимодействия и сотрудничества между спасательными командами стран-участниц.

В 2026 году специализированная команда ГИЧС по борьбе с лесными пожарами участвует в миссиях поддержки в Греции уже в четвертый раз и в третий раз — в качестве полноправного участника Механизма гражданской защиты Европейского союза.

Миссия координируется Генеральным директоратом Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO) и направлена на укрепление возможностей реагирования и развитие взаимодействия между спасательными подразделениями и техникой государств-участников.