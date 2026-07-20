Молдавские фермеры ожидают урожай арбузов до 40 тонн с гектара.

Фермеры на юге Молдовы рассчитывают собрать в этом году от 20 до 40 тонн арбузов с каждого гектара. Благодаря благоприятной погоде урожай оказался богатым, а большая часть продукции поступит в торговые сети страны.

Уже более 40 лет Захар Митул из села Конгазчик выращивает арбузы. В этом сезоне фермер засеял пять гектаров на участке рядом с трассой Комрат–Кантемир, пишет moldova1.md

«У этого сорта тёмно-зелёная кожура, а период созревания составляет 60–64 дня. Сейчас плод уже созрел, мы его разрежем и посмотрим, какой он внутри. По вкусовым качествам это один из самых вкусных сортов, а содержание сахара превышает 13–14%», — рассказал фермер Захар Митул.

Значительная часть урожая поступает в торговые сети страны, однако многие покупатели предпочитают выбирать арбузы прямо на поле.

«Арбуз очень вкусный, мы уже покупали и остались довольны. Мы из Кантемира. Каждый раз, когда проезжаем здесь, обязательно покупаем. Очень вкусный»;

«Едем в Комрат за покупками, а по дороге домой останавливаемся тут, чтобы купить арбузы. Делаем так уже не в первый раз. Продукция хорошая, качественная, а то, что точка продажи находится прямо у трассы, очень удобно», - рассказывают покупатели.

Для получения раннего урожая фермеры используют современные технологии. Они применяют агрил — лёгкое нетканое укрывное полотно из полимерного материала, под которым рассаду высаживают ещё в марте. Оно защищает растения от заморозков, а мягкий климат и правильный уход позволяют получить ранний урожай и выйти на рынок примерно на две недели раньше, чем производители из других регионов.

«Урожай хороший, получен без орошения, благодаря высадке рассады и использованию агрила. Только стоимость этого материала составляет около 25 тысяч леев на гектар, поэтому говорить о миллионных заработках не приходится», — добавил фермер.

Гагаузская автономия является крупнейшим производителем арбузов и дынь в стране. В этом году площадь, занятая под этими культурами, составляет около 600 гектаров.

«Этот год оказался очень благоприятным для бахчевых культур благодаря хорошим весенним осадкам. Производители арбузов на юге Молдовы известны своими высокими урожаями, особенно в селе Конгазчик, где выращивание бахчевых является одним из основных видов сельскохозяйственной деятельности», — заявил начальник Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Гагаузии Сергей Ибришим.

Самые большие площади, занятые под выращивание арбузов, находятся в селе Конгазчик Комратского района. В этом году фермеры рассчитывают собрать от 20 до 40 тонн с гектара, а отпускная цена составляет от 6 до 15 леев за килограмм.