Молдавская компания получила лицензию на добычу природного газа.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выдало лицензию на добычу природного газа государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция» (EHGeoM).

Как сообщили в НАРЭ, предприятие занимается разработкой месторождений природного газа на территории Республики Молдова, передает noi.md

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Постановления Правительства № 282/2024 о передаче права пользования участками недр, относящимися к нефтяному месторождению «Вэлень» и газовому месторождению «Викторовка», государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция».