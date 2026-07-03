theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
3 Июля 2026, 08:10
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавская компания получила лицензию на добычу природного газа

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выдало лицензию на добычу природного газа государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция» (EHGeoM).

Молдавская компания получила лицензию на добычу природного газа.
Молдавская компания получила лицензию на добычу природного газа.

Как сообщили в НАРЭ, предприятие занимается разработкой месторождений природного газа на территории Республики Молдова, передает noi.md

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Постановления Правительства № 282/2024 о передаче права пользования участками недр, относящимися к нефтяному месторождению «Вэлень» и газовому месторождению «Викторовка», государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция».

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте