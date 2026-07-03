3 Июля 2026, 08:10
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Молдавская компания получила лицензию на добычу природного газа
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выдало лицензию на добычу природного газа государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция» (EHGeoM).
Как сообщили в НАРЭ, предприятие занимается разработкой месторождений природного газа на территории Республики Молдова, передает noi.md
Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Постановления Правительства № 282/2024 о передаче права пользования участками недр, относящимися к нефтяному месторождению «Вэлень» и газовому месторождению «Викторовка», государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция».