Молдавская команда завоевала бронзу на фестивале средневековой реконструкции в Румынии

Молдавская команда заняла почетное третье место на одном из крупнейших европейских фестивалей средневековой культуры — Festivalul Medieval Oradea, который прошел с 3 по 5 июля в румынском городе Орадя.

Молдавская команда завоевала бронзу на фестивале средневековой реконструкции в Румынии.