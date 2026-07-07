7 Июля 2026, 13:54
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Молдавская команда завоевала бронзу на фестивале средневековой реконструкции в Румынии
Молдавская команда заняла почетное третье место на одном из крупнейших европейских фестивалей средневековой культуры — Festivalul Medieval Oradea, который прошел с 3 по 5 июля в румынском городе Орадя.
Ежегодно фестиваль собирает десятки клубов исторической реконструкции, рыцарей, ремесленников и артистов из разных стран Европы. На три дня крепость Орадя превращается в настоящий средневековый город, где проходят рыцарские турниры, конные состязания, театрализованные представления, выступления знаменосцев, огненные шоу, концерты средневековой музыки и экскурсии для посетителей.
По итогам соревнований команда из Молдовы вошла в число лучших участников фестиваля, завоевав третье место.