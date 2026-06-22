theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
22 Июня 2026, 12:40
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кандидат в премьеры Румынии включил энергоинтеграцию с Молдовой в свою программу

Кандидат в премьеры Румынии Адриан Вештя представил программу будущего кабинета министров, в которой отдельное внимание уделено Республике Молдова.

Кандидат в премьеры Румынии включил энергетическую интеграцию с Молдовой в свою программу.
Кандидат в премьеры Румынии включил энергетическую интеграцию с Молдовой в свою программу.

Документ подтверждает приверженность Бухареста поддержке европейского курса и развития страны, сообщает realitatea.md

Согласно программе, Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы по европейской интеграции, а также укрепление верховенства закона, политической стабильности и повышение уровня благосостояния.

Особый акцент сделан на углублении стратегической энергетической взаимосвязанности между двумя государствами. Правительство Румынии планирует расширение соединений с соседними рынками и укрепление связей с Республикой Молдова, включая синхронизацию рынков электроэнергии и природного газа.

Также в документе подчёркивается важность стратегического партнёрства с Украиной, при этом отмечается, что защита демократии и интеграция страны в западные институты являются гарантом безопасности Румынии.

Кабинет министров под руководством Адриана Вешти планирует развитие инфраструктуры транспортировки природного газа за счёт инвестиций около 2,5 млрд леев, а также модернизацию систем централизованного теплоснабжения в ряде румынских городов.

Премьер-министр, выдвинутый на этот пост 21 июня, уже представил в парламент список правительства и программу управления. Бюро палат парламента Румынии должно определить график обсуждения и голосования за новый кабинет министров.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте