Кандидат в премьеры Румынии включил энергоинтеграцию с Молдовой в свою программу

Кандидат в премьеры Румынии Адриан Вештя представил программу будущего кабинета министров, в которой отдельное внимание уделено Республике Молдова.

Документ подтверждает приверженность Бухареста поддержке европейского курса и развития страны, сообщает realitatea.md

Согласно программе, Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы по европейской интеграции, а также укрепление верховенства закона, политической стабильности и повышение уровня благосостояния.

Особый акцент сделан на углублении стратегической энергетической взаимосвязанности между двумя государствами. Правительство Румынии планирует расширение соединений с соседними рынками и укрепление связей с Республикой Молдова, включая синхронизацию рынков электроэнергии и природного газа.

Также в документе подчёркивается важность стратегического партнёрства с Украиной, при этом отмечается, что защита демократии и интеграция страны в западные институты являются гарантом безопасности Румынии.

Кабинет министров под руководством Адриана Вешти планирует развитие инфраструктуры транспортировки природного газа за счёт инвестиций около 2,5 млрд леев, а также модернизацию систем централизованного теплоснабжения в ряде румынских городов.

Премьер-министр, выдвинутый на этот пост 21 июня, уже представил в парламент список правительства и программу управления. Бюро палат парламента Румынии должно определить график обсуждения и голосования за новый кабинет министров.