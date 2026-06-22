Кандидат в премьеры Румынии включил энергоинтеграцию с Молдовой в свою программу
Кандидат в премьеры Румынии Адриан Вештя представил программу будущего кабинета министров, в которой отдельное внимание уделено Республике Молдова.
Документ подтверждает приверженность Бухареста поддержке европейского курса и развития страны, сообщает realitatea.md
Согласно программе, Румыния продолжит поддерживать усилия Молдовы по европейской интеграции, а также укрепление верховенства закона, политической стабильности и повышение уровня благосостояния.
Особый акцент сделан на углублении стратегической энергетической взаимосвязанности между двумя государствами. Правительство Румынии планирует расширение соединений с соседними рынками и укрепление связей с Республикой Молдова, включая синхронизацию рынков электроэнергии и природного газа.
Также в документе подчёркивается важность стратегического партнёрства с Украиной, при этом отмечается, что защита демократии и интеграция страны в западные институты являются гарантом безопасности Румынии.
Кабинет министров под руководством Адриана Вешти планирует развитие инфраструктуры транспортировки природного газа за счёт инвестиций около 2,5 млрд леев, а также модернизацию систем централизованного теплоснабжения в ряде румынских городов.
Премьер-министр, выдвинутый на этот пост 21 июня, уже представил в парламент список правительства и программу управления. Бюро палат парламента Румынии должно определить график обсуждения и голосования за новый кабинет министров.