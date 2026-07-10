Молдаване несколько месяцев работали на стройке в Европе, но остались без зарплаты

Несколько жителей Каушанского района заявили, что стали жертвами мошенничества после работы на стройках в Люксембурге и Германии. Они трудились за границей от трех до шести месяцев, однако так и не получили обещанную зарплату.

Мужчины утверждают, что организатором поездки был житель села Попяска Штефан-Водского района. Получить его комментарий журналистам не удалось, сообщает Studio-L.

Житель села Сайцы Василий Мустяцэ рассказал, что всю жизнь работал в строительной сфере за границей. Весной прошлого года односельчанин предложил ему поехать на работу в Люксембург. По прибытии рабочих встретил мужчина из села Попяска, который обеспечил их жильем и работой.

По словам Мустяцэ, в течение трех месяцев он вместе с группой граждан Молдовы работал на строительном объекте, однако денег за выполненную работу так и не получил.

Среди работников был и житель села Бакчалия Сергей Грибенюк. Он рассказал, что решил поехать на заработки после того, как его дочь поступила в Медицинский университет, чтобы оплатить ее обучение.

Мужчины утверждают, что вместе с ними работали и другие жители разных районов Молдовы, однако никто из них не получил заработную плату. Они признают, что одной из главных ошибок стало отсутствие подписанных трудовых договоров.

После завершения работ в Люксембурге часть рабочих, по их словам, отправилась в Германию под руководством того же человека. Общая сумма задолженности, как утверждают пострадавшие, составляет около 14 тысяч евро.

Все попытки связаться с предполагаемым работодателем оказались безуспешными.

Пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию и надеются, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего и помогут добиться выплаты заработанных денег.