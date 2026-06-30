Жители Кодру возмущены строительством жилого комплекса: работы идут вопреки запрету.

Жилой комплекс, возводимый в городе Кодру, вызвал массовое возмущение местных жителей. Граждане утверждают, что строящееся здание на улице Скиноаса Вале представляет серьёзную опасность как для людей, так и для окружающей среды.

Национальный инспекторат по техническому надзору приостановил действие разрешения на строительство, выданного местной примэрией, и предписал немедленно остановить все работы. Однако строительство продолжается, а руководитель компании-застройщика настаивает на том, что у него имеются все необходимые разрешительные документы, сообщает jurnal.md

Примар города Кодру Стелиан Маник пояснил, что был вынужден переоформить разрешение на строительство.

«Когда поступил запрос на переоформление, первым делом я направил письма в компетентные органы — в частности, в Национальный инспекторат по техническому надзору и в Национальный антикоррупционный центр — с просьбой сообщить, имеются ли какие-либо нарушения. В полученных ответах не было указано на наличие проблем», — отметил Стелиан Маник.

Тем не менее Национальный инспекторат по техническому надзору установил, что разрешение на строительство, переоформленное примэрией Кодру 20 мая, противоречит положениям Градостроительного кодекса.

«Национальный инспекторат по техническому надзору вынес решение от 23 июня 2026 года № 6/6 о приостановлении действия разрешения на строительство P-0982/2026 от 20 мая 2026 года. Кроме того, предписанием серии INST № 01028 от 25 июня было вынесено дополнительное предписание о прекращении всех строительных работ на указанном объекте», — пояснил Леонид Бэчилэ, заместитель начальника Центрального управления Национального инспектората по техническому надзору.

Местный советник Галина Комендант также выразила мнение, что примэрия должна была отказать в переоформлении разрешения на строительство.

«Выдавать разрешение на строительство, когда участок согласно генеральному плану города относится к зелёной зоне, недопустимо, особенно если для этого требуется изменение зонального градостроительного плана. Я лично не видела никакого зонального градостроительного плана для данной территории, который бы позволял переоформить разрешение на строительство», — заявила Галина Комендант, советник в городе Кодру.

В свою очередь директор строительной компании назвал решение Национального инспектората по техническому надзору незаконным и необоснованным.

«Мы подали заявление с приложением всех необходимых документов, чтобы исправить все выявленные ошибки и привести разрешение в соответствие с градостроительным сертификатом и всеми представленными документами в соответствии с предписанием Инспектората», — подчеркнул администратор компании Игорь Липчану.

Что касается продолжающихся работ на строительной площадке, которые ведутся вопреки предписанию о приостановке, Липчану заявил, что остановить их невозможно по техническим причинам.

«Речь идёт об участке 466, где строительство ведётся с 2011 года. Там задействованы технологические процессы, которые нельзя прерывать. Например, уже установлена опалубка, пробурена свая, и её необходимо немедленно залить бетоном, иначе все предыдущие работы будут потеряны», — добавил управляющий.

Решение Национального инспектората по техническому надзору может быть обжаловано в органе, его выдавшем, в течение 30 дней с момента получения уведомления. Игорь Липчану уже объявил, что намерен оспорить это решение в установленном порядке.