theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 16:38
27
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдаван предупредили о повышенной опасности пожаров в Греции

Посольство Молдовы в Греции выпустило предупреждение для граждан, которые находятся в стране, следуют через нее транзитом или планируют поездку.

Молдаван предупредили о повышенной опасности пожаров в Греции.
Молдаван предупредили о повышенной опасности пожаров в Греции.

Из-за высоких температур с 30 июля в нескольких регионах объявлен повышенный риск природных пожаров, передает rupor.md

Предупреждение распространяется на Аттику, Пелопоннес, Центральную Грецию, Крит, Кикладские острова, а также острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария, Эвбея, Скирос и Китира.

Граждан призвали соблюдать осторожность, избегать районов, охваченных огнем, и выполнять распоряжения греческих властей, включая приказы об эвакуации, передаваемые через систему оповещения 112.

В случае пожара необходимо звонить в пожарную службу по номеру 199. Для консульской помощи можно обратиться в посольство Молдовы по телефону (+30) 210 699 03 72 или по экстренному номеру (+30) 698 470 2421.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте