Молдаван предупредили о повышенной опасности пожаров в Греции.

Посольство Молдовы в Греции выпустило предупреждение для граждан, которые находятся в стране, следуют через нее транзитом или планируют поездку.

Из-за высоких температур с 30 июля в нескольких регионах объявлен повышенный риск природных пожаров, передает rupor.md

Предупреждение распространяется на Аттику, Пелопоннес, Центральную Грецию, Крит, Кикладские острова, а также острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария, Эвбея, Скирос и Китира.

Граждан призвали соблюдать осторожность, избегать районов, охваченных огнем, и выполнять распоряжения греческих властей, включая приказы об эвакуации, передаваемые через систему оповещения 112.

В случае пожара необходимо звонить в пожарную службу по номеру 199. Для консульской помощи можно обратиться в посольство Молдовы по телефону (+30) 210 699 03 72 или по экстренному номеру (+30) 698 470 2421.