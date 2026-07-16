ГИЧС после жалоб пожарного на условия в Греции: Это международная миссия, а не отдых.

Один из молдавских пожарных, направленных в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, пожаловался на условия проживания, питание и оплату труда. По его словам, во время миссии сотрудникам выплачивают только базовую зарплату.

Фотографию вагона, где размещены сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), опубликовал в соцсетях активист Евгений Лукьянюк. В ответ ГИЧС заявил, что речь идет о международной спасательной миссии, «а не об отдыхе», пишет unimedia.info

«Один из пожарных, находящихся в Греции, рассказал нам следующее: 1. Время, проведенное в дороге, считается командировкой, а остальные дни дополнительно не оплачиваются. Выплачивается только базовая зарплата — без суточных и других компенсаций. График работы — 24 часа дежурства и 24 часа отдыха. 2. По 18 человек размещены в одном вагоне, без места для личных вещей. Руководящий состав проживает по 3–4 человека в комнате, тогда как остальные сотрудники находятся в стесненных условиях. Кондиционер не справляется с высокой температурой и большим помещением. 3. Изначально им обещали организованное питание, однако по прибытии сообщили: "Сегодня ешьте то, что привезли с собой", а питание организуют только со следующего дня. Такая ситуация вызывает вопросы об отношении к сотрудникам, направленным в международные миссии, и о том, как организуются подобные командировки», — написал Евгений Лукьянюк.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям заявили, что молдавская команда находится в Греции в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза и размещена на специальной оперативной базе на тех же условиях, что и греческие пожарные.

В ведомстве отметили, что в течение трех предыдущих лет на этой же базе размещались пожарные из Болгарии, и жалоб на условия проживания и питания не поступало.

Молдавские пожарные прибыли на базу 15 июля 2026 года. После инструктажа, проведенного греческими властями, они были размещены в четырех помещениях, предназначенных для работы в полевых условиях.

«Помещения оборудованы кроватями, чистыми местами для отдыха, санитарными узлами и системами кондиционирования. Питание и питьевая вода предоставляются греческой стороной в соответствии с процедурами Механизма гражданской защиты ЕС. Что касается финансовой части, суточные выплачиваются ГИЧС только за период следования в Грецию и обратно, в соответствии с постановлением правительства №10/2012. На время миссии пожарные получают зарплату по занимаемой должности, а питание, вода и проживание полностью обеспечиваются принимающей стороной и являются одинаковыми для всех команд, участвующих в миссии предварительного развертывания в рамках Механизма гражданской защиты ЕС», — сообщили в ГИЧС.

В ведомстве также подчеркнули, что речь идет о международной спасательной операции, а не об отдыхе.

«Важно понимать, что команда направлена в международную миссию по реагированию на чрезвычайные ситуации, а не на отдых. Специфика подобных операций предполагает адаптацию к полевым условиям», — отметили в ведомстве.