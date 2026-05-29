logos.press.md
29 Мая 2026, 09:36
11
В Молдове расширят контроль над источниками радиации

Власти предлагают расширить рамки регулирования ускорителей частиц и источников ионизирующего излучения.

В связи с этим председатель парламентской комиссии социальной защиты, здравоохранения и семьи Адриан Белый предложил поправки в Закон о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности, сообщает logos-press.md

В настоящее время закон распространяется на эксплуатацию источников ионизирующего излучения и ускорителей частиц исключительно в контексте радиотерапии. Рассматриваемая инициатива направлена на замену этой формулировки более широкой. Она охватит использование данного оборудования как в медицинских целях (радиотерапия, производство радиофармпрепаратов), так и в промышленных (неразрушающий контроль, модификация материалов), а также в научных исследованиях.

По мнению автора, нынешняя формулировка создает правовую неопределенность, включая трудности в процессах авторизации и надзора.

Автор также ссылается на Директиву Евратома, которая обязывает государства-члены включать в национальное законодательство все ситуации облучения и все соответствующие установки, связанные с ионизирующим излучением.

Ускорители частиц — это установки, которые разгоняют мельчайшие заряженные частицы (например, электроны и протоны) и направляют их в нужную точку. Они используются в медицине, в частности, для лечения рака и производства препаратов, а также в промышленности, науке и даже в экологии.

logos.press.md
