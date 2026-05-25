digi24.ro logodigi24
25 Мая 2026, 10:53
2 983
В Венгрии урежут зарплаты политической элите и госуправленцам

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о масштабном пакете мер, предусматривающем сокращение зарплат политической элиты и руководителей государственных компаний.

В интервью телеканалу RTL он заявил, что его собственная ежемесячная зарплата будет снижена до 3,8 миллиона форинтов брутто (примерно 10 600 евро), что более чем в два раза меньше, чем у бывшего премьер-министра Виктора Орбана, чей доход достигал около 7,8 миллиона форинтов, сообщает Digi24.

По словам Мадьяра, сокращения коснутся не только должности премьер-министра, но и министров, депутатов, мэров, а также исполнительных директоров государственных компаний. Параллельно правительство намерено снизить и парламентские надбавки — их потолок должен уменьшиться примерно с 7 миллионов до менее чем 5 миллионов форинтов в месяц.

Премьер утверждает, что прежняя система позволяла неэффективно использовать государственные средства и косвенно направлять часть денег в политические структуры.

Меры также затронут членов наблюдательных и консультативных советов в государственном секторе, а власти оценивают экономию примерно в 50 миллиардов форинтов (около 139 миллионов евро) только на парламентском уровне.

Одновременно исполнительная власть готовит более строгие правила использования дипломатических паспортов и специальных проблесковых маячков на служебных автомобилях. Согласно новым положениям, использовать синие маячки в строго обоснованных случаях смогут только премьер-министр и Министерство внутренних дел.

Петер Мадьяр подчеркнул, что эти реформы также носят символический характер и должны продемонстрировать ответственность и умеренность в условиях сложной экономической ситуации.

Источник
digi24.ro logodigi24
