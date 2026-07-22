Митрополит Бессарабии поддержал правительство Тофана и предложил сотрудничество.

Новый митрополит Бессарабии Антоний выразил поддержку правительству Василия Тофана и предложил провести официальную встречу для обсуждения сотрудничества между государством и церковью.

В обращении к премьер-министру он отметил, что формирование нового кабинета совпало со сменой руководства митрополии Бессарабии. По мнению Антония, это открывает возможности для совместных проектов в образовании, социальной помощи, сохранении культурного и духовного наследия, поддержке семьи и развитии местных сообществ, передает rupor.md

«Мы убеждены, что существуют предпосылки для содержательного сотрудничества между правительством Республики Молдова и митрополией Бессарабии, основанного на взаимном уважении, профессионализме и искреннем стремлении служить общественному благу», — говорится в обращении.

Митрополит также поблагодарил Румынию за поддержку Молдовы и проекты, реализованные в сферах образования, культуры, инфраструктуры и сохранения наследия.

Антония избрали главой митрополии Бессарабии 2 июля, а 12 июля состоялась его интронизация. До этого он занимал должность епископа Бельцкого. Митрополия Бессарабии входит в состав Румынской православной церкви.