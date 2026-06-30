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omniapres
30 Июня 2026, 10:12
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Минздрав выявил нарушения по делу Людмилы Вартик в Хынчештской больнице

Министерство здравоохранения выявило ряд нарушений по делу Людмилы Вартик по итогам внутренней проверки, проведённой в Хынчештской районной больнице.

Минздрав выявил нарушения по делу Людмилы Вартик в Хынчештской больнице.
Минздрав выявил нарушения по делу Людмилы Вартик в Хынчештской больнице.

Согласно официальным выводам, в медицинском учреждении имели место недостатки в оказании медицинской помощи, в ведении и документировании клинического случая, а также в применении клинических процедур и протоколов и в организации системы непрерывного обучения медицинского персонала, пишет omniapres.md

Выявленные нарушения касаются как медицинского персонала, непосредственно участвовавшего в оказании помощи, так и руководящих лиц и управленческого состава учреждения, ответственных за организацию внутренних процессов и контроль качества медицинской помощи. Речь идёт об обстоятельствах госпитализации Людмилы Вартик, которые предшествовали её смерти.

Вместе с тем Министерство здравоохранения не уточняет, сколько именно человек затронуто выводами проверки, какие должности они занимают и какие конкретные нарушения им вменяются. Ведомство также не сообщает, были ли эти лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности и, если да, то какие санкции к ним применены. В официальном ответе Министерство ограничилось указанием на то, что установление индивидуальной ответственности и возможных нарушений будет осуществляться в рамках процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в начале года и привёл к отставке директора Хынчештской районной больницы Петру Чуботару. 18 марта министр здравоохранения Эмил Чебан объявил, что Чуботару уволился по собственному желанию и взял на себя ответственность за то, что учреждение не проинформировало полицию и прокуратуру о госпитализации Людмилы Вартик после попытки самоубийства в ноябре 2025 года.

Позже Петру Чуботару объяснил, что не сообщил о случившемся, поскольку пациентка не имела признаков домашнего насилия и не подавала никаких жалоб, будучи госпитализирована с диагнозом медикаментозное отравление.

Минздрав выявил нарушения по делу Людмилы Вартик в Хынчештской больнице

Источник
omniapres
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