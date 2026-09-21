Минздрав ответил на критику нового закона об аптеках.

Ведомство ответило на претензии к мобильным аптекам, автоматам с лекарствами, требованиям к персоналу и отмене ограничений на открытие аптек.

Проект, который должен заменить действующий закон 1993 года, находится на повторных общественных консультациях до 23 сентября. Он предусматривает открытие в селах без аптек филиалов, аптечных пунктов и мобильных аптек, а также установку автоматов с лекарствами, передает rupor.md

Одним из аргументов против проекта стало решение Конституционного суда от 2021 года, которым отменили два закона, предусматривавших появление мобильных аптек. В Минздраве подчеркнули, что суд признал их неконституционными из-за процедуры принятия. Парламент проголосовал за документы без заключения правительства об их влиянии на бюджет. Сам формат мобильных аптек суд не оценивал.

В ведомстве также отвергли опасения, связанные с хранением и отпуском препаратов. Мобильные аптеки и автоматы не смогут работать самостоятельно. Они будут относиться к лицензированной аптеке и находиться под контролем координирующего фармацевта.

Мобильные аптеки смогут обслуживать только села, в которых нет обычной аптеки или аптечного пункта. Они должны будут ездить по заранее согласованному маршруту, контролировать температуру хранения препаратов и вести электронный учет. Отпуск наркотических и психотропных веществ, а также изготовление лекарств в них запретят.

Автоматы смогут продавать только препараты без рецепта. На каждом устройстве должны разместить контакты обслуживающей аптеки и обеспечить возможность дистанционной консультации с фармацевтом.

В аптечных пунктах смогут работать фармацевты, ассистенты фармацевта и медицинские работники, прошедшие переподготовку и сертификацию. Координирующий фармацевт должен будет находиться на месте не менее двух дней в неделю, а в остальное время контролировать работу дистанционно. Мобильные аптеки и автоматы хотят запустить на три года в качестве пилотного проекта.

Минздрав заверил, что новая система не заменит программу «Аптека в твоем селе». С марта 2024 года по июль 2026 года по ней открыли 135 субсидируемых аптек, которые обслуживают около 180 тысяч человек. Однако программа распространяется только на села с населением более тысячи человек, поэтому небольшие населенные пункты остаются без аптек.

В качестве еще одного аргумента ведомство привело распределение аптек по стране. Из 1 604 аптек и филиалов 1 067 находятся в городах и только 537 в сельской местности, хотя в селах проживают около 56% жителей Молдовы.

Проект также отменяет действующие требования о расстоянии не менее 250 метров между аптеками и нормативе в одну аптеку на 3–4 тысячи жителей города. В Минздраве считают, что эти ограничения не помешали аптекам концентрироваться в городах и не способствовали их появлению в селах.

«У нас нет выбора между постоянной аптекой в каждом селе и ничем. Нам приходится выбирать: продолжать ждать еще несколько лет или использовать безопасные формы доступа, которые применяют и другие европейские страны. Мы не снижаем стандарты, а обеспечиваем их там, куда они сегодня не доходят. Все новое мы будем тестировать осторожно и сохраним только в том случае, если оно работает», — сказал министр здравоохранения Александр Гаснаш.

После завершения консультаций предложения и возражения должны включить в итоговую сводку. Затем проект доработают и представят правительству, а после его одобрения — парламенту.