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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 16:59
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Минздрав ответил на критику нового закона об аптеках

Ведомство ответило на претензии к мобильным аптекам, автоматам с лекарствами, требованиям к персоналу и отмене ограничений на открытие аптек.

Минздрав ответил на критику нового закона об аптеках.
Минздрав ответил на критику нового закона об аптеках.

Проект, который должен заменить действующий закон 1993 года, находится на повторных общественных консультациях до 23 сентября. Он предусматривает открытие в селах без аптек филиалов, аптечных пунктов и мобильных аптек, а также установку автоматов с лекарствами, передает rupor.md

Одним из аргументов против проекта стало решение Конституционного суда от 2021 года, которым отменили два закона, предусматривавших появление мобильных аптек. В Минздраве подчеркнули, что суд признал их неконституционными из-за процедуры принятия. Парламент проголосовал за документы без заключения правительства об их влиянии на бюджет. Сам формат мобильных аптек суд не оценивал.

В ведомстве также отвергли опасения, связанные с хранением и отпуском препаратов. Мобильные аптеки и автоматы не смогут работать самостоятельно. Они будут относиться к лицензированной аптеке и находиться под контролем координирующего фармацевта.

Мобильные аптеки смогут обслуживать только села, в которых нет обычной аптеки или аптечного пункта. Они должны будут ездить по заранее согласованному маршруту, контролировать температуру хранения препаратов и вести электронный учет. Отпуск наркотических и психотропных веществ, а также изготовление лекарств в них запретят.

Автоматы смогут продавать только препараты без рецепта. На каждом устройстве должны разместить контакты обслуживающей аптеки и обеспечить возможность дистанционной консультации с фармацевтом.

В аптечных пунктах смогут работать фармацевты, ассистенты фармацевта и медицинские работники, прошедшие переподготовку и сертификацию. Координирующий фармацевт должен будет находиться на месте не менее двух дней в неделю, а в остальное время контролировать работу дистанционно. Мобильные аптеки и автоматы хотят запустить на три года в качестве пилотного проекта.

Минздрав заверил, что новая система не заменит программу «Аптека в твоем селе». С марта 2024 года по июль 2026 года по ней открыли 135 субсидируемых аптек, которые обслуживают около 180 тысяч человек. Однако программа распространяется только на села с населением более тысячи человек, поэтому небольшие населенные пункты остаются без аптек.

В качестве еще одного аргумента ведомство привело распределение аптек по стране. Из 1 604 аптек и филиалов 1 067 находятся в городах и только 537 в сельской местности, хотя в селах проживают около 56% жителей Молдовы.

Проект также отменяет действующие требования о расстоянии не менее 250 метров между аптеками и нормативе в одну аптеку на 3–4 тысячи жителей города. В Минздраве считают, что эти ограничения не помешали аптекам концентрироваться в городах и не способствовали их появлению в селах.

«У нас нет выбора между постоянной аптекой в каждом селе и ничем. Нам приходится выбирать: продолжать ждать еще несколько лет или использовать безопасные формы доступа, которые применяют и другие европейские страны. Мы не снижаем стандарты, а обеспечиваем их там, куда они сегодня не доходят. Все новое мы будем тестировать осторожно и сохраним только в том случае, если оно работает», — сказал министр здравоохранения Александр Гаснаш.

После завершения консультаций предложения и возражения должны включить в итоговую сводку. Затем проект доработают и представят правительству, а после его одобрения — парламенту.

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Источник
rupor.md logorupor
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