Минздрав начал проверку AMDM после расследования о некачественных катетерах.

Министр здравоохранения Александр Гаснаш распорядился провести проверку в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM).

Решение принято после журналистского расследования о возможном продвижении интересов отдельных поставщиков и проблемах с качеством медицинских изделий, передает rupor.md

Минздрав проверит порядок рассмотрения и регистрации медицинских устройств, причины приоритетного изучения отдельных досье, а также законность договоров с внешними экспертами. Отдельно изучат их декларации о конфликте интересов и конфиденциальности.

Еще одна проверка касается двух видов катетеров, использование которых AMDM запретило в 2024 году после жалоб больниц. Поставщик Dita Estfarm оспорил решение и выиграл дело в первой инстанции. Новое руководство агентства не стало подавать апелляцию, а в марте 2026 года отменило запрет. Глава AMDM Юлиана Албу объясняла это недостатком доказательств нежелательных реакций и необходимостью исполнить решение суда.

В расследовании Jurnal.md также приводятся заявления сотрудников детских больниц Кишинева о низком качестве используемых внутривенных катетеров. Медработники утверждают, что изделия могут сгибаться, протекать или не входить в вену, поэтому для одной процедуры иногда приходится использовать несколько катетеров. По их словам, речь идет о продукции, поставляемой компанией M-Inter-Farma.

Министерство распорядилось срочно проверить эти сообщения. У медицинских учреждений запросят жалобы, отчеты и сведения о принятых мерах, а образцы катетеров направят на исследование в аккредитованную лабораторию.

Расследование также затронуло привлечение к оценке медицинских устройств специалистов Центра централизованных закупок в здравоохранении. Журналисты указали на возможный конфликт интересов, поскольку эти же специалисты работают в учреждении, занимающемся подготовкой государственных закупок.

Минздрав признал, что в Молдове отсутствуют необходимые мощности для полноценного тестирования медицинских изделий, поэтому значительная часть оценки проводится на основании документов поставщиков.

Результаты проверки обещают опубликовать. При выявлении нарушений материалы передадут правоохранительным органам и учреждениям, отвечающим за проверку неподкупности. В течение 60 дней министерство также должно подготовить план реформирования системы регистрации и контроля медицинских изделий.