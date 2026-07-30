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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 19:13
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Минздрав на 60 дней отложил закрытие отделения акушерства и гинекологии в Штефан-Водэ

Министерство здравоохранения на 60 дней приостановило действие приказа о прекращении работы отделения акушерства и гинекологии районной больницы Штефан-Водэ.

Минздрав на 60 дней отложил закрытие отделения акушерства и гинекологии в Штефан-Водэ.
Минздрав на 60 дней отложил закрытие отделения акушерства и гинекологии в Штефан-Водэ.

За это время ведомство проведет повторную оценку возможностей медицинского учреждения, передает rupor.md

В минздраве сообщили, что учли обеспокоенность жителей района, местных властей и сотрудников больницы. Специалисты проверят кадровое обеспечение, работу дежурных смен, состояние операционного блока, служб анестезии, интенсивной терапии и неонатологии, а также оснащение отделения.

В течение этого периода больница Штефан-Водэ продолжит круглосуточно принимать пациенток с гинекологическими заболеваниями и экстренными состояниями. При наличии медицинских показаний их будут госпитализировать и лечить на месте.

При этом принимать роды в Штефан-Водэ пока не возобновят. Беременных с начавшимися родами и пациенток с экстренными акушерскими состояниями продолжат направлять в районную больницу Каушан. Если женщина самостоятельно обратится в больницу Штефан-Водэ, ей окажут неотложную помощь, стабилизируют состояние и безопасно перевезут в другое учреждение.

Окончательное решение о дальнейшей работе отделения примут после завершения повторной оценки.

Приказ о прекращении деятельности отделения минздрав издал 23 июня. С 29 июня всех беременных из Штефан-Водского района начали направлять на роды в Каушаны. Среди причин называли сокращение числа родов и высокие расходы на содержание отделения.

Источник
rupor.md logorupor
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