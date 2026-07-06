Минздрав не раскрыл итоги внеочередной аттестации анестезиолога Екатерины Манюк.

Министерство здравоохранения до сих пор не обнародовало результаты внеочередной оценки профессиональной квалификации врача-анестезиолога Екатерины Манюк, назначенной в ноябре 2025 года.

В ответ на запрос журналистов ведомство не сообщило, была ли завершена процедура и какие выводы сделала Аттестационная комиссия, сообщает omniapres.md

Вместо этого Минздрав напомнил, что в 2018 году Манюк прошла плановую аттестацию, по итогам которой получила вторую квалификационную категорию. В ведомстве также уточнили, что впоследствии врач не обращалась ни за ее подтверждением, ни за присвоением первой категории.

Внеочередную аттестацию Министерство здравоохранения инициировало 26 ноября 2025 года после появления информации о том, что Екатерина Манюк продолжает работать в Институте матери и ребенка, несмотря на то, что проходит обвиняемой по уголовному делу о смерти предпринимательницы Любови Бабуцки.

Тогда министерство заявляло, что комиссия должна определить, соответствует ли врач занимаемой должности, сохраняет ли право на квалификационную категорию и имеются ли основания для признания ее профессионально несоответствующей.

Кроме того, в ответе на запрос Минздрав сообщил, что не располагает информацией о том, продолжает ли Екатерина Манюк работать в государственном медицинском учреждении, включая Институт матери и ребенка. В ведомстве пояснили, что вопросы трудовых отношений находятся в компетенции работодателя.

Аналогичный ответ министерство дало и по поводу служебного расследования, назначенного в Государственной клинической психиатрической больнице. Ведомство заявило, что проведение проверки, применение возможных дисциплинарных мер и управление трудовыми отношениями относятся к полномочиям медицинского учреждения, не уточнив, завершено ли расследование и к каким выводам оно привело.

Екатерина Манюк является обвиняемой по уголовному делу о смерти предпринимательницы Любови Бабуцки, которая скончалась в январе 2025 года во время процедуры в незаконно работавшем салоне красоты «Мона Лиза». В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

До вынесения окончательного судебного решения Екатерина Манюк считается невиновной в соответствии с принципом презумпции невиновности.