theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres
6 Июля 2026, 17:44
793
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минздрав не раскрыл итоги внеочередной аттестации анестезиолога Екатерины Манюк

Министерство здравоохранения до сих пор не обнародовало результаты внеочередной оценки профессиональной квалификации врача-анестезиолога Екатерины Манюк, назначенной в ноябре 2025 года.

Минздрав не раскрыл итоги внеочередной аттестации анестезиолога Екатерины Манюк.
Минздрав не раскрыл итоги внеочередной аттестации анестезиолога Екатерины Манюк.

В ответ на запрос журналистов ведомство не сообщило, была ли завершена процедура и какие выводы сделала Аттестационная комиссия, сообщает omniapres.md

Вместо этого Минздрав напомнил, что в 2018 году Манюк прошла плановую аттестацию, по итогам которой получила вторую квалификационную категорию. В ведомстве также уточнили, что впоследствии врач не обращалась ни за ее подтверждением, ни за присвоением первой категории.

Внеочередную аттестацию Министерство здравоохранения инициировало 26 ноября 2025 года после появления информации о том, что Екатерина Манюк продолжает работать в Институте матери и ребенка, несмотря на то, что проходит обвиняемой по уголовному делу о смерти предпринимательницы Любови Бабуцки.

Тогда министерство заявляло, что комиссия должна определить, соответствует ли врач занимаемой должности, сохраняет ли право на квалификационную категорию и имеются ли основания для признания ее профессионально несоответствующей.

Кроме того, в ответе на запрос Минздрав сообщил, что не располагает информацией о том, продолжает ли Екатерина Манюк работать в государственном медицинском учреждении, включая Институт матери и ребенка. В ведомстве пояснили, что вопросы трудовых отношений находятся в компетенции работодателя.

Аналогичный ответ министерство дало и по поводу служебного расследования, назначенного в Государственной клинической психиатрической больнице. Ведомство заявило, что проведение проверки, применение возможных дисциплинарных мер и управление трудовыми отношениями относятся к полномочиям медицинского учреждения, не уточнив, завершено ли расследование и к каким выводам оно привело.

Екатерина Манюк является обвиняемой по уголовному делу о смерти предпринимательницы Любови Бабуцки, которая скончалась в январе 2025 года во время процедуры в незаконно работавшем салоне красоты «Мона Лиза». В настоящее время дело находится на рассмотрении суда.

До вынесения окончательного судебного решения Екатерина Манюк считается невиновной в соответствии с принципом презумпции невиновности.

Источник
omniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте