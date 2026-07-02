Молдова будет автоматически обмениваться с другими странами более широким спектром финансовых данных.

В четверг, 2 июля, парламент во втором чтении утвердил соответствующий законопроект.

Депутат Виктория Белоус заявила на заседании парламента, что инициатива была разработана на основе поправки к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам, подписанной 26 января текущего года и недавно ратифицированной парламентом, передает moldpres.md

Документ регулирует новые категории информации, которой будут обмениваться компетентные органы государств-членов Глобального форума ОЭСР, и предусматривает, что передача данных компаниями, работающими в сфере электронных денег, в Государственную налоговую службу в соответствии с положениями Соглашения не является нарушением профессиональной тайны.

Новые правила отчётности вступят в силу 1 января 2027 года, а затронутые ими субъекты будут применять обновлённые требования и предоставлять соответствующую отчётность, начиная с 2028 года.

Республика Молдова является членом Глобального форума ОЭСР с 2016 года. В этом контексте наша страна взяла на себя обязательство по внедрению двух международных стандартов в области прозрачности и обмена налоговой информацией: обмен информацией по запросу (EOIR) и автоматический обмен информацией по финансовым счетам (AEOI), что закреплено в документах национальных политик. Соглашение, касающееся автоматического обмена данными, было ратифицировано в 2022 году.