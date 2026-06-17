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theins.ru logotheins
17 Июня 2026, 09:41
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Хакеры похитили данные производителя Ozempic: компания отказалась платить выкуп

Хакерская группировка FulcrumSec заявила, что похитила более терабайта данных у датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk — производителя препаратов для лечения ожирения и диабета Wegovy и Ozempic.

Хакеры похитили данные производителя Ozempic: компания отказалась платить выкуп.
Хакеры похитили данные производителя Ozempic: компания отказалась платить выкуп.

Компания Novo Nordisk отказалась платить $25 млн выкупа, поэтому FulcrumSec ищет покупателей на часть похищенных данных, пишет theins.ru со ссылкой на reuters.com

В развернутом заявлении группа утверждает, что провела в сетях Novo Nordisk более двух месяцев, начиная с марта 2026 года. По данным группировки, похищенные данные включают исходный код, конфиденциальную информацию о выпущенных и разрабатываемых препаратах, данные клинических исследований, сведения о сотрудниках, врачах и пациентах, информацию о производственных мощностях, а также внутренние данные об ИИ-системах компании. Блог DataBreaches.net сообщает, что хакеры передали ему предполагаемую переписку с Novo Nordisk от 1 июня, к которой прилагался список более 700 тысяч файлов общим объемом около 1,3 терабайта.

Само по себе существование инцидента Novo Nordisk признала 11 июня, сообщив о несанкционированном доступе к «ограниченному числу» внутренних IT-систем и утечке ряда персональных данных. После отказа компании платить FulcrumSec заявила, что «изучает возможность» частной продажи части данных о некоторых препаратах и внутренних материалов.

Вместе с тем FulcrumSec утверждает, что ряд похищенных данных в открытый доступ выкладываться не будет. По «стратегии снижения ущерба» группировка намерена удержать сведения о тысячах сотрудников и врачей компании, данные примерно 11 500 пациентов, участвовавших в клинических исследованиях под псевдонимами, а также информацию об операционных технологиях и программном обеспечении производственных объектов Novo Nordisk.

Reuters не смог немедленно верифицировать подлинность опубликованных хакерами материалов; компания не ответила на запрос о комментарии. Кроме того, исследовательский сайт VX-Underground в понедельник сообщил об атаке на Novo Nordisk некоего неназванного хакера, однако FulcrumSec настаивает, что речь идет о двух независимых инцидентах.

Источник
theins.ru logotheins
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