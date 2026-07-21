Минобразования потратит почти 2 млн леев на тренинги для родителей.

Закупка стоимостью 1,89 млн леев разделена на четыре лота. Речь идет о проведении обучающих занятий для родителей и законных опекунов. Сессии будут разделены по возрастным группам детей: 3–6 лет, 8–12 лет и 12–18 лет. Кроме того, подрядчик должен будет подготовить информационные видеоролики, пишет realitatea.md

Согласно техническому заданию, программа продлится пять месяцев. Занятия будут проходить раз в 2–3 недели и длиться 90 минут. Обучение будет состоять на 70% из практики и на 30% из теории.

Всего в программе примут участие 250 человек, при этом каждая группа будет состоять из 15–20 участников. Проведение обучения для каждой возрастной категории обойдется примерно в 333 333 лея. Самой дорогой частью проекта станет подготовка видеоматериалов — на нее планируется потратить около 890 тыс. леев.

Организаторы должны подготовить 22 информационных видеоурока продолжительностью около 15 минут каждый. Четыре из них будут посвящены вопросам инклюзии, профилактики буллинга, кибербуллинга и насилия. Сценарии роликов должны быть предварительно утверждены Министерством образования. Исполнитель также обязан привлечь экспертов для съемок и обеспечить всю необходимую организацию процесса.

Напомним, недавно правительство подготовило проект корректировки бюджета после того, как ряд школ столкнулся с нехваткой финансирования. В Министерстве образования пояснили, что такая процедура является стандартной и проводится ежегодно в середине лета, поскольку небольшие школы с малым количеством учеников испытывают финансовые трудности.