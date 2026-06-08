Минобразования расследует возможную утечку экзаменационного теста по математике.

Ведомство сообщило, что изучает подозрения о возможной причастности одного из преподавателей, который мог распространять в социальных сетях экзаменационные задания и решения. Такие действия противоречат профессиональным обязанностям педагогов и нормам образовательной этики, передает radiomoldova.md

В министерстве подчеркнули, что подобные случаи подрывают доверие к системе национальных экзаменов.

«Такие практики подрывают корректность процесса оценки, влияют на доверие общества к национальным экзаменам и противоречат профессиональным и этическим обязательствам педагогов», — заявили в ведомстве.

Отдельно в Минобразовании раскритиковали публикации некоторых СМИ, которые распространяли материалы, основанные на реконструкции заданий, выполненной учениками.

«Подобные действия могут дезориентировать учащихся и отвлекать их от подготовки в период экзаменационной сессии», — отметили в ведомстве.

Согласно Кодексу об образовании, запрещается публиковать экзаменационные задания и ответы до начала или во время экзамена, а также до их официального обнародования Национальным агентством по учебным планам и оценке. Нарушение этих правил влечет ответственность в соответствии с законом.

Министерство заявило, что примет все необходимые меры для защиты честности и прозрачности национальных экзаменов и сообщит дополнительные детали после завершения расследования.

В этом году выпускники гимназий уже сдали экзамен по математике, впереди — тест по языку обучения, который состоится 11 июня. Ученики школ с преподаванием на русском языке также сдадут дополнительный экзамен по румынскому языку 15 июня.

Ранее стало известно, что 30 учеников получили автоматическую оценку «10» по отдельным экзаменам за успехи на республиканских олимпиадах.