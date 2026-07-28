Ион Чебан: Вместо обещанного сокращения госаппарата власти его увеличат.

Столичный градоначальник продолжает комментировать реформу Restart в образовании. Правительство намерено создать более 30 агентств при управлениях образования, бьет тревогу генпримар Ион Чебан.

«Они создадут новые должности для своих людей в новых агентствах, новые структуры, новые должности и новых руководителей, а учителя будут ждать, — сокрушается примар, пишет logos-press.md

— Я следил за первым заседанием нового правительства. Говорили о многом.

А о самой крупной реформе в сфере образования… почти ничего».

Более ста школ в Кишиневе и сотни по всей стране должны быть переданы в ведение правительства, продолжает он.

Решение принято без чётких объяснений и ответов на самые простые вопросы:

Кто будет управлять имуществом?

Кто будет содержать школы?

Кто будет отвечать за инвестиции, за безопасность детей и за взаимодействие с местными властями?

«Образование — не политический эксперимент. Реформа, затрагивающая каждого ребёнка, каждого учителя и каждую семью в Молдове, была принята в спешке, простым поднятием руки и без серьёзного обсуждения», — резюмирует Ион Чебан.

Реформа Restart вызвала множество вопросов в педагогическом сообществе столицы, которое выступает за проведение референдума по этому вопросу.