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logos.press.md logologos
28 Июля 2026, 14:02
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Ион Чебан: Вместо обещанного сокращения госаппарата власти его увеличат

Столичный градоначальник продолжает комментировать реформу Restart в образовании. Правительство намерено создать более 30 агентств при управлениях образования, бьет тревогу генпримар Ион Чебан.

Ион Чебан: Вместо обещанного сокращения госаппарата власти его увеличат.
Ион Чебан: Вместо обещанного сокращения госаппарата власти его увеличат.

«Они создадут новые должности для своих людей в новых агентствах, новые структуры, новые должности и новых руководителей, а учителя будут ждать, — сокрушается примар, пишет logos-press.md

— Я следил за первым заседанием нового правительства. Говорили о многом. 

А о самой крупной реформе в сфере образования… почти ничего». 

Более ста школ в Кишиневе и сотни по всей стране должны быть переданы в ведение правительства, продолжает он. 

Решение принято без чётких объяснений и ответов на самые простые вопросы: 

Кто будет управлять имуществом? 

Кто будет содержать школы? 

Кто будет отвечать за инвестиции, за безопасность детей и за взаимодействие с местными властями?

«Образование — не политический эксперимент. Реформа, затрагивающая каждого ребёнка, каждого учителя и каждую семью в Молдове, была принята в спешке, простым поднятием руки и без серьёзного обсуждения», — резюмирует Ион Чебан. 

Реформа Restart вызвала множество вопросов в педагогическом сообществе столицы, которое выступает за проведение референдума по этому вопросу.

Источник
logos.press.md logologos
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