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Point.md logoPoint
14 Июня 2026, 08:49
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Минобразования - на петицию из-за БАКа: Задания разработали в соответствии с учебным планом

Министерство образования и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию (ANCE) отреагировали на петицию, касающуюся экзамена по математике, который выпускники сдавали 12 июня.

Минобразования - на петицию из-за БАКа: Задания разработали в соответствии с учебным планом.
Минобразования - на петицию из-за БАКа: Задания разработали в соответствии с учебным планом.

"Мы высоко ценим участие учащихся, родителей и учителей в обсуждении вопросов, касающихся национальных экзаменов, и считаем, что обоснованные мнения способствуют постоянному совершенствованию образовательного процесса", - заявили в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что темы экзамена были разработаны в соответствии с программой экзамена и национальной учебной программой по математике, с соблюдением процедур подготовки, проверки, применяемых при оценивании.

"В то же время мы понимаем обеспокоенность, выраженную по поводу степени сложности некоторых заданий и их влияния на результаты. ANCE проанализирует результаты теста, включая аспекты, указанные в петиции, для проверки любых элементов, требующих методологического уточнения.

Отмечаем, что процесс оценки проводится в соответствии с действующими нормативными актами и осуществляется профессионалами в данной области, пользующимися признанием образовательного сообщества. Если анализ выявит необходимость дополнительных мер, они будут приняты в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Оценка будет проводиться профессионально, объективно и в интересах детей, с обеспечением справедливости экзаменационного процесса.

Мы по-прежнему привержены организации справедливых и актуальных национальных экзаменов для оценки компетенций выпускников", - говорится в ответе Минобразования.

Напомним, экзамен на степень бакалавра по математике для реального профиля в Молдове вызвал волну возмущения среди выпускников, родителей и учителей. 

Они посчитали задания чрезмерно сложными и запустили онлайн-петицию с требованием пересмотреть условия оценивания. 

Авторы обращения просили Министерство образования снизить проходной балл или полностью аннулировать результаты текущей сессии для проведения повторного теста.

Источник
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